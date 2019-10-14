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SoundOut открывает второй сезон концертом "Эпохи и стили"

SoundOut открывает второй сезон концертом
Фото: пресс-служба
Музыкально-просветительский проект, успешно стартовавший в 2018 и завоевавший любовь зрителей, продолжает знакомить москвичей с камерной музыкой

Сезон откроется 14 октября в Доме на Патриарших программой "Эпохи и стили". Этот концерт расскажет о самой уютной и веками любимой форме музицирования – игре на фортепиано в четыре руки. В этот вечер за роялем будут две обаятельные молодые пианистки, лауреаты Международных конкурсов Елена Мойсеенко и Фатима Дзусова. Они проведут гостей вечера сквозь эпохи и познакомят с эволюцией этой прекрасной традиции.

"Наши концерты проходят в формате, отличном от традиционного: это не просто исполнение музыки, а еще и захватывающий рассказ о ключевых событиях жизни композиторов, редкие фотографии и видео – все вместе создает неповторимую атмосферу и позволяет слушателям полностью погрузиться в эпоху. "Эпохи и стили"  –  новая программа, которую мы подготовили для наших гостей к открытию сезона. Увидеть ее можно будет в Доме на Патриарших 14 и 17 октября",

– рассказала основатель проекта Елена Мойсеенко.

Почему вообще люди играют в четыре руки? Вопрос интересный, и в каждом отдельном случай есть свой ответ. Моцарт писал четырехручные пьесы просто потому, что в это время люди очень любили музицировать вместе, а дети в семьях часто играли в четыре руки – как это делал маленький Вольфганг со своей сестрой Наннерль. Шуберт много писал для четырех рук потому, что любил играть рука об руку со своей ученицей – юной графиней Каролиной Эстерхази, в которую, по словам друзей, был беззаветно влюблен. Это лишь две истории, а сколько их стоит за каждым произведением! В программу вошли сочинения Моцарта, Шуберта, Рахманинова, а также популярные национальные танцы Дворжака, Грига и Брамса – музыка, которую с любовью играют многие поколения профессионалов и любителей. Не обойдется концерт и без новинки: слушателей ждет Вальс из "Французской сюиты" Антона Мойсеенко, одного из авторов проекта.

Концерты пройдут в формате "Музыка и вино", гостей ждет неповторимая атмосфера, классическая музыка и разговоры о ней, цветы, авторские закуски, розыгрыши и подарки от постоянных партнеров проекта.

Следующая программа SoundOut продолжит знакомить слушателей с традициями игры в четыре руки. 28 октября в Доме на Патриарших будут звучать изысканные сочинения французских композиторов Габриэля Форе, Клода Дебюсси, Камиля Сен-Санса, Мориса Равеля, Франсиса Пуленка и Дариуса Мийо.

Фото: пресс-служба

1 ноября в Музее имени А.С. Скрябина шедевры камерной музыки Иоганнеса Брамса и Роберта Шумана будут звучать рядом с сочинениями современных композиторов. 15 ноября там же состоится премьера новой программы "Family battle" – захватывающее состязание классических дуэтов. А 29 ноября еще одна премьера: программа Dreamteamsextet, где прозвучат великие сочинения, написанные для шести музыкантов.

SoundOut – музыкальный просветительский проект. Его цель – популяризация камерной музыки. Он объединяет музыку и историю, литературу и архитектуру, изобразительное искусство и современные технологии для того, чтобы публика могла максимально глубоко погрузиться в тему концерта. Участники проекта предлагают зрителю формат, отличный от традиционного концерта: это захватывающий рассказ о ключевых событиях жизни композиторов, редкие фотографии и видео – все это вместе с музыкой создает неповторимую атмосферу и позволяет полностью погрузиться в эпоху. Музыканты сочетают в себе роли солистов и рассказчиков, стирая границы между публикой и артистом. 

Подробную информацию о билетах можно получить по ссылке

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