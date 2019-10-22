Россияне завоевали 23 Кубок мира по латиноамериканским танцам

19 октября в Кремлевском Дворце прошел 23-ий Кубок мира по бальным танцам среди профессионалов

Организатор танцевального события и его постоянный ведущий – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза (РТС), почетный вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC), президент Евро-Азиатского танцевального совета (EADC) Станислав Попов. Генеральным партнером Кубка 2019 выступил "Газпромбанк" (АО), информационным партнером – Утро.ру.

Истинный праздник Латины собрал в Кремле поклонников этой синергии танцевального искусства и спорта. На паркет вышли мировые звезды, пары высочайшего уровня, талантливые и интересные. Нашу страну представили лучшие – 14 самобытных пар. От тура к туру на паркете разыгрывались настоящие латиноамериканские страсти, поддерживаемые криками восторженных болельщиков. По результатам 5 танцев: ча-ча-ча, самбы, румбы, пасодобля и джайва в финале оказались сразу три российских дуэта по решению международных арбитров:

1 место: Кирилл Белоруков и Полина Телешова (Россия)

2 место: Нино Лангело и Андра Вайделайте (Италия)

3 место: Никита Бровко и Ольга Урумова (Россия)

4 место: Павел Звычайный и Оксана Лебедев (Германия)

5 место: Массимо Арколин и Лаура Жмажковикова (Италия)

6 место: Владимир Литвинов и Ольга Николаева (Россия)

По словам многих спортсменов мир бального танца – это не только блеск и праздник, но и многолетний труд, дисциплина, правильное воспитание и, безусловно, уважение к сопернику. Победители Кубка Мира 2019 Кирилл Белоруков и Полина Телешова открыто делились секретами своего успеха: "Подготовка к турниру шла постоянная. За красивым танцем и результатом стоит непрерывная упорная работа, многочасовые занятия в зале, растяжки, тренировки. Мы очень тщательно продумывали все до мельчайших подробностей. Конечно, сказывается уже и наш опыт".

В этом году всех любителей танцевального жанра ждала интересная и красивейшая в своем разнообразии программа. Помимо соревнований среди профессионалов, прошел Кубок Кремля и среди любителей. На турнир были приглашены пары из Польши, Китая, США, Израиля, Украины, Словении и России, подарившие зрителям не менее великолепный латиноамериканский танец полный драйва и спортивного задора. Кубок Кремля завоевали Дамир Халужан и Анна Машциц (Словения), серебряные медали забрали Жоэл Лопез Гомес и Беспечнова Кристина (Испания), а бронзу увезли Таль Лившиц и Роза Илана Кесельман (США).

Впервые за всю историю проведения Кубка Кремля прошел турнир и в категории Про-Ам – танец дуэта, состоящего из любителя и профессионального танцора. Чемпионами стали Иван Новиков и Анастасия Усанова, которые в этом году стали победителями и Блэкпульского фестиваля.

Три турнира полные здоровой конкуренции завораживали и увлекали зрителей в мир танца на протяжении шести часов: ведь главной целью каждого дуэта было показать свой лучший танец из всех возможных и выложиться на максимум. Финалисты Кубка Кремля среди любителей Антон Лам Вири и Анастасия Савинская (Россия) поделились своими эмоциями: "Атмосфера на Кубке сегодня великолепная. Чувствуется невероятная энергетика не только от зрителей, но и даже от самого паркета. Выходя на эту знаменитую кремлевскую площадку, ты как будто заряжаешься бешеной энергией и преобразуешь ее в свой танец!"

Невозможно не отметить уникальную, ни с чем не сравнимую атмосферу, царящую в Кремле, торжественную обстановку, профессионализм Станислава Попова и отменную организацию события.

Станислав Попов: "Подготовка к турниру длилась несколько месяцев. Ради одного дня проделывается колоссальная работа всеми службами нашей многочисленной команды. Когда возникает этот хайлайт, этот взрыв эмоций, то происходит концентрация счастья, музыки, танцев. Если говорить обо всех составляющих этого события, то это займет много времени (смеется). Мы делаем все, чтобы это было динамично, быстро, интересно и красиво!"

Настроение Кубку мира задавал бессменный ведущий Станислав Попов под удивительные мелодии оркестров "Данс-лэнд" и "Семь ветров". Кроме главных соревнований гости наслаждались показательными выступлениями от мэтров танцевального мира: двумя новыми шоу-номерами Виктора да Силвы и Анны Мельниковой в стиле Exhibition, Сагдианы и Дмитрия Васина – действующих чемпионов мира в аргентинском танго, показавших также два потрясающих номера, один из которых был командной постановкой с Tango Banda под знаменитую композицию Астора Пьяццолло "Либертанго".

По мнению всех участников турнир стал потрясающим праздником для всех присутствующих, после румбы победителей Кубка мира, общение на паркете перешло в дружеские объятия и поздравления, фото на память, а каждый желающий смог забрать с собой частичку этого турнира – живую цветочную композицию от Модного Дома Helena Elange, которые весь вечер украшали банкетный зал Кремля.

Совсем скоро РТС и Станислав Попов проведут чемпионат Европы WDC 2020 по латиноамериканским танцам среди профессионалов в ГКД 25 апреля.