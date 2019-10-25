Такой подарок ученикам столицы преподнесут в День анимации

В преддверии Дня анимации, который в России отметят в ближайший понедельник, 28 октября, в "Союзмультфильме" предложили порадовать московских школьников и внести разнообразие в учебные будни. В результате неделя для ребят начнется не совсем обычно.

Сообщать о начале и окончании урока в понедельник им будет не стандартный звонок, а мелодии из полюбившихся мультфильмов, рассказали в пресс-службе киностудии. Акция пришлась по вкусу ученикам и администрации школ, уточнила руководитель Департамента образовательных проектов "Союзмультфильма" Галина Свечкопалова.

Одной из первых ее поддержала гимназия Российского университета транспорта. Там будут звучать тематические звонки. Руководство выбрало композиции, в которых поется о транспорте, уточнила директор учебного заведения Оксана Мирушина.

"На переменах прозвучат мелодии, связанные с транспортом, "Голубой вагон", "Песенка Крокодила Гены", "Бременские музыканты", "Винни-Пух". Ребята из начальной одними из первых поддержали такую инициативу", – пояснила руководитель гимназии.

Впрочем, каждая школа сможет выбрать репертуар по вкусу, ведь с июля 1936 года "Союзмультфильм" выпустил более 1,5 тысяч мультфильмов. Многие из них вошли в "золотой фонд" мировой анимационной классики и были отмечены престижными премиями и наградами. Старые добрые мультфильмы полюбились российским зрителям от мала до велика и давно разобраны на цитаты.