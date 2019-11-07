SoundOut предложит музыку и вино

В Доме-музее Скрябина состоится премьера новой программы

Музыка и вино – давно полюбившийся москвичами формат слушания классики. Концерты, на которых звучат жемчужины камерной музыки в исполнении солистов симфонических оркестров и лауреатов международных конкурсов, дополняются интересным рассказом историй из жизни композиторов, проекцией хроник прошлых лет и бокалом французского вина. Именно такой формат знакомства с классикой предлагает столичный музыкальный проект SoundOut.

В Доме-музее Скрябина 15 ноября состоится премьера новой программы – Classic battle. Гости концерта увидят битву классических дуэтов: четыре музыканта представят четыре варианта дуэтов, четыре разных музыкальных стиля и четыре эпохи. Солисты: Елена Мойсеенко (фортепиано), Фатима Дзусова (фортепиано), Антон Мойсеенко (кларнет) и Антон Булкин (виолончель).

На вечере прозвучат произведения, написанные для фортепиано, кларнета и виолончели. Фортепиано и кларнет против виолончели и фортепиано, четырехручный фортепианный дуэт против виолончели и кларнета – все это можно будет услышать на концерте "Музыка и вино / Classic battle".

В программе – произведения Бетховена, Шумана, Брамса, Дебюсси и Чайковского. На вечере также прозвучит музыка, написанная участниками предстоящего концерта. Виолончелист, композитор и дирижер, солист Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана Антон Булкин представит одно из своих новых сочинений. Также премьерой гостей вечера порадует кларнетист, композитор, первый кларнет БСО имени П.И. Чайковского п/у В. Федосеева Антон Мойсеенко.

Зрителей ждет прекрасный музыкальный вечер, welcome drink и авторская выпечка. Начало в 19:00.

Дом-музей Скрябина находится по адресу: Большой Николопесковский пер., д. 11.

Билеты можно заказать на сайте https://soundout.timepad.ru/event/1071269.

О проекте:



SoundOut – музыкальный просветительский проект. Его цель – популяризация камерной музыки. Он объединяет музыку и историю, литературу, изобразительное искусство и современные технологии для того, чтобы публика могла максимально глубоко погрузиться в тему концерта. Участники проекта предлагают зрителю формат отличный от традиционного концерта: это захватывающий рассказ о ключевых событиях жизни композиторов, редкие фотографии и видео – все это вместе с музыкой создает неповторимую атмосферу и позволяет полностью погрузиться в эпоху. Музыканты сочетают в себе роли солистов и рассказчиков, стирая границы между публикой и артистом.