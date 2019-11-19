В преддверие концерта CONCORD ORCHESTRA худрук коллектива рассказал о новой программе

Первый в мире танцующий симфонический оркестр 3 декабря выступит в Москве на сцене "Крокус Сити Холла" с новым грандиозным шоу "Симфонические рок-хиты. "Властелин Тьмы". Накануне премьеры корреспондент "Утра" взял интервью у художественного руководителя CONCORD ORCHESTRA – известного итальянского дирижера Фабио Пиролы.

– Фабио, что явилось толчком к созданию нового проекта шоу-мистерии: "Симфонические рок-хиты. "Властелин тьмы"?

– Наш коллектив постоянно гастролирует, нам часто приходится быть свидетелями того, сколько трудностей вокруг, как люди разобщены, как мало у них поводов для радости. Но после наших концертов тысячи зрителей уходят окрыленными, пишут нам в социальных сетях о том, что мы вернули им надежду на лучшее, подарили море положительных эмоций. Создавая концепцию нового шоу, мы поставили перед собой сверхзадачу: показать нашим зрителям, что зло не вечно, а самая темная ночь бывает перед рассветом. Мы хотим сделать этот мир лучше. И я убежден, что новое шоу еще один важный этап в реализации этой благородной миссии.

– Расскажите немного о драматургии шоу.

– Драматургическую концепцию шоу разработал известный петербуржский режиссер и хореограф Илья Устьянцев. Зрителям предстоит увидеть эпичную схватку сил добра и зла. На Землю приходит Властелин тьмы со своим могучим войском. Рыцари тьмы похищают у людей способность слышать и понимать друг друга и лишают их музыки. Силы добра ослабевают. Но Властелин тьмы решает выступить против своего войска и вернуть людям музыку. Чем закончится самая грандиозная битва века? Шоу-мистерия "Властелин тьмы" раскроет эту тайну.

– Какие рок-хиты будет исполнять CONCORD ORCHESTRA?



– Мы исполним кавер-версии самых известных композиций легендарных рок-групп Nirvana, Kiss, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.

– Фабио, все шоу оркестра очень яркие и необычные. Чего ожидать зрителям от нового - "Симфонические рок-хиты. Властелин тьмы"?

– Уверен, что шоу поразит воображение зрителей: авангардная драматургическая концепция, оригинальная хореография, уникальные видео-инсталляции и световые эффекты, драйв симфонического рока, накал страстей и море эмоций. Музыканты исполняют все партии наизусть, танцуют, каждое их движение синхронизируется с музыкой, игрой света и тени. Шоу обещает быть просто фееричным