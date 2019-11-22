На сцену выйдут блестящие музыканты - духовики

В Доме-музее Скрябина 29 ноября музыкальный проект Sound Out представит премьерный концерт "Dream Team Sextet". Концерт войдет в серию вечеров французской музыки "Sound Out/Музыка и вино" и соберет на одной сцене солистов-духовиков из ведущих симфонических оркестров России.

Этот формат основатели проекта Sound Out создали специально по заявкам зрителей. Ведь ставшие хитом фортепианные концерты с четырехручным дуэтом, раз за разом собирают восторженные отзывы и предложения не обижать и любителей духовых ансамблей.

На сцену выйдут блестящие музыканты – духовики. Каждый из них – солист с яркой творческой индивидуальностью и совершенным исполнительским мастерством, а вместе они слаженный коллектив, который познакомит зрителей с шедеврами камерной музыки, написанной для духовых оркестров.

За вечер гости увидят и услышат четыре варианта составов: флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна и фортепиано будут звучать все вместе и в разных вариациях трио.

В программе:

– секстет для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны и фортепиано Ф. Пуленка, который заслуженно называют жемчужиной в репертуаре духовых ансамблей с роялем;

– трио для гобоя, фагота и фортепиано Ф. Пуленка;

– тарантелла для флейты, кларнета и фортепиано Op.6 К. Сен-Санса – раннее произведение композитора, в котором едва угадывается почерк Пуленка;

– пять пьес для трио Ж. Ибера (гобой, кларнет, фагот).

Солисты: Юлиана Падалко, флейта; Владислав Врублевский, гобой; Антон Мойсеенко, кларнет; Иван Шатковский, фагот; Алексей Сакович, валторна; Елена Мойсеенко, фортепиано.

Начало концерта – в 19:00.

Адрес: Москва, Б.Николопесковский переулок, д. 11.

Билеты - https://soundout.timepad.ru/event/1073842/.