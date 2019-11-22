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Онлайн-трансляция Международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2019"

Онлайн-трансляция Международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2019"
Фото: instagram.com/missoffice/
Юбилейный финал шоу состоится 23 ноября

Если у вас нет возможности прийти на финал шоу "Мисс Офис", не грустите! Благодаря онлайн-трансляции вы увидите всё: и происходящее на сцене, и за ее кулисами.  

Онлайн-трансляция перенесёт вас во Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, где 23 ноября состоится юбилейный финал Международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2019". Если вы находитесь за сотни тысяч километров, вы всё равно сможете стать полноценным гостем мероприятия: будете присутствовать на интервью со звездными гостями; увидите, что происходит за кулисами; насладитесь эффектными выходами участниц; поучаствуете в розыгрыше подарков и понаблюдаете за выступлением известных артистов. 

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в 18:00 по московскому времени на  сайте проекта по этой ссылке – www.missoffice.ru/online.php, а также в социальных сетях "Мисс Офис". Во время финального шоу откроется интернет-голосование в разделе "Участницы", и любой желающий сможет поучаствовать в выборе обладательницы титула "Мисс Зрительских Симпатий". 

Ведущими вечера в юбилейном сезоне объявлены Максим Виторган, актер театра и кино, режиссер-постановщик, и Светлана Бобрикова, директор конкурса. Чтобы по достоинству оценить участниц конкурса, оргкомитет пригласил компетентное жюри, председателем которого выступит заслуженный деятель искусств РФ, модельер, народный художник Валентин Юдашкин. 

Также оценивать красоту и деловые качества будут: Виктор Набутов, теле- и радиоведущий и продюсер; Олег Рой, писатель и общественный деятель; Александр Олешко, актер театра и кино, заслуженный артист России; Надежда Ангарская, актриса и певица, участница шоу "Comedy Woman"; Маргарита Мамун, Олимпийская Чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике; Денис Гусев, Чемпион Профессиональной Американской Лиги Бодибилдинга; Екатерина Портнягина, основатель и президент женского бизнес-сообщества "Трансформатор"; Дмитрий Носов, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах по дзюдо, член Общественной палаты РФ; Анна Вендер, руководитель женского портала Passion.ru; Олег Зорин, финансовый директор компании "Комус"; Алена Титова, обладательница титула "Мисс Офис – 2018". 

В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.  

В программе вечера: 

  • Приветственное welcome-party (шампанское, закуски, подарки от партнеров и организаторов шоу всем гостям); 

  • Световое шоу, акробатические номера; 

  • Дефиле и творческие номера финалисток; 

  • Выступление артистов и музыкантов, среди которых группа Pizza и актриса и певица, участница шоу "Comedy Woman" Надежда Ангарская; 

  • After-party – знакомство и общение с участницами конкурса, фуршет и настроение праздника от победителя "Comedy Баттл" на ТНТ – Сергея Матросова. 

Учредитель и генеральный спонсор конкурса – компания "Комус".  

Отдел информации

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