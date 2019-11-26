Первый день фестиваля духовной музыки посвятят памяти знаменитого композитора

В кафедральном соборе Святых Петра и Павла 1 декабря в состоится открытие VI Международного фестиваля духовной музыки "Адвент". Фестиваль откроется концертом, посвященным памяти Гии Канчели – великого композитора и человека, с которым мир простился в этом году. В программу, кроме музыки Канчели, вошли сочинения его современников – Арво Пярта, Альфреда Шнитке и Микаэла Таривердиева, композиторов, покоривших несколько поколений слушателей на всем постсоветском пространстве.

Трудно найти человека, который не знал и не любил бы музыку Гии Канчели. Песни и мелодии для кинофильмов, среди которых "Не горюй", "Мимино" и "Кин-дза-дза", знают и поют миллионы. Они, как и музыка для драматических спектаклей, камерные и симфонические произведения написаны неповторимым, мгновенно узнаваемым почерком. В 1990-е в творчестве Гии Канчели начался поворот к "новой религиозности" – к музыке, наделенной скрытым или явным сакральным "сюжетом". Тогда появились "Утренние", "Дневные", "Вечерние" и "Ночные" "Молитвы", позднее, в 2007-м, – "Тихая молитва" для скрипки, виолончели, вибрафона, голоса и камерного оркестра. Это сочинение, любимое исполнителями и слушателями во всем мире, будет завершать концерт.

Религиозная созерцательность роднит музыку Канчели с музыкой Арво Пярта – самого исполняемого из ныне живущих композиторов. Глубокая религиозность Пярта находит воплощение в его музыке, он подчеркивает, что стремление к искренности и смирению должно быть движущей силой любого творчества: "ни о чем другом не надо заботиться. Это и есть настоящая смелость". Именно поэтому его музыка всегда проникает в самую душу человека – вне зависимости от вероисповедания и возраста.

В центре концерта три очень разные сочинения для органа, заставляющие слушателей совершенно по-новому взглянуть на возможности исторического инструмента собора. Для Альфреда Шнитке орган – уникальная возможность для самых смелых экспериментов со звуком. Для Арво Пярта – космическое пространство, где сходятся авангард и религия, прошлое и будущее. Для Микаэла Таривердиева – голос, который всегда был для него родным и давал возможность говорить о самом трудном и самом главном.

Участники: титулярный органист Папской капеллы святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор, орган (Испания): лауреаты международных конкурсов – Людмила Михайлова, сопрано; Константин Казначеев, скрипка; Александр Гулин, виолончель.

В программе:

Арво Пярт (*1935). "Trisagion" ("Трисвятое") для струнного оркестра

Альфред Шнитке (1934–1998). №2 из "Двух маленьких пьес" для органа

Микаэл Таривердиев (1931–1996). Ария из Первого концерта для органа "Кассандра"

Арво Пярт. "Annum per Annum" для органа

Гия Канчели (1935–2019). "Тихая молитва" для скрипки, виолончели, вибрафона, голоса и струнного оркестра

Начало – в 20:00. Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте.