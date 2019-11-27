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Москвичам покажут выставку "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу"

Москвичам покажут выставку "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу"
Фото: Пресс-служба
Экспозиция будет состоять из четырех основных тем и поможет посетителям задуматься о процессе формирования личности творческого человека, о его взаимодействии с миром

"Есенин-центр" с 27 ноября 2019 -го по  27 января 2020 г. представит проект "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу...". Он посвящен 80-летию со дня рождения выдающегося артиста Ивана Бортника и его дружбе с Владимиром Высоцким.

Цель выставки – показать часть мира невероятной творческой дружбы двух знаковых представителей культуры второй половины XX в. Владимира Высоцкого и Ивана Бортника через музейные экспонаты, связанные с Парижем и Москвой 70-х гг. прошлого столетия. Символ арт-выставки заключен в образе знаменитой "Черной кошки", придуманной И. Бортником в культовом фильме "Место встречи изменить нельзя" (в ноябре легендарному фильму исполнилось 40 лет с момента его выхода на телеэкраны нашей страны).

Выставка с биографическим характером поможет посетителям задуматься о процессе формирования личности творческого человека, о его взаимодействии с миром.

Фото: Пресс-служба

Экспозиция выставки "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу..." будет состоять из четырех основных тем:

1. Дружба Владимира Высоцкого и Ивана Бортника (фотографии, подлинники писем, пластинки, рисунки, книги с автографами, принадлежавшие И. Бортнику и В. Высоцкому);

2. Русская литература XX века. Связь ее известных представителей с семьей Ивана Бортника (подлинный автограф стихотворения Анны Ахматовой, экземпляры дарственных книг);

3. Жизнь и творчество Ивана Бортника (письма, фотографии, личная переписка);

4. Атмосфера 70-х годов в Театре на Таганке и вне его (фото– и видеоматериалы, записи диалогов и песен артистов).

Фото: Пресс-служба

Музыкальное и видеооформление будут представлены записями сцен из спектаклей, песен из архива Бортника, а также записями диалогов Высоцкого, Бортника и других артистов Театра на Таганке, отрывками из телепрограмм, посвященных Ивану Бортнику.

Идейный вдохновитель выставки "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу..." и ее куратор — художественный руководитель "Есенин-центра" Влад Маленко. Он дружил и работал с Иваном Бортником 25 лет.

В работе над проектом приняли активное участие Татьяна Борзых – вдова Ивана Бортника, сын Ивана Бортника Федор, сын Владимира Высоцкого Никита, художник-постановщик проекта Сергей Попов, а также представители Московского театра поэтов – Александр Антипов, Арина Чеканова, Роман Сорокин, Анна Чепенко, Николай Шкаруба, Анна Степанова.   

Фото: Пресс-служба

Выставка пройдет по адресу: Москва, Чернышевского переулок, д. 4, стр. 2, "Есенин-центр".

Торжественное открытие состоится 27 ноября в 19:00. Вход по приглашениям (для гостей)

Стоимость билета 27 ноября  – 1 тыс. руб., с 28 ноября по 27 яянваря – 350 и 150 руб. (льготный).

Подробности:

www.esenin-museum.ru 

facebook.com/esenin.center.moscow

Евгения КОХАН

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