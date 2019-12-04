Бывший доходный дом в Москве превратят в театр

Историческое здание возведут заново, сохранив фасад первых трех этажей. Его площадь увеличится вдвое

Осенью 2020 г. Детский музыкальный театр юного актера отметит новоселье – он получит новое здание на улице Макаренко. Сейчас в бывшем доходном доме, построенном по проекту архитектора Сергея Тропаревского в 1904 г., полным ходом идет ремонт. Изначально планировалось сохранить здание, но оказалось, что реконструкция невозможна и даже опасна – было решено перестраивать полностью, оставить только фундамент.

"Когда мы разобрали внутренние стены, колонны, которые держали наружные стены, оказалось, что наружные стены сдвинулись во внутреннюю сторону сантиметров на 25", – объяснил главный специалист отдела Управления капитального строительства Петр Салифанов.

Сейчас юные артисты репетируют и выступают в здании на Малой Дмитровке, что не очень удобно: помещение маленькое, зал всего на 90 мест. Поэтому большие постановки ребята играют в Московском Международном доме музыки, "Новой опере", Фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой, театре "Русская песня", КЦ "Зодчие" и на других крупных площадках столицы.

После реконструкции площадь нового дома ДМТЮА увеличится вдвое – этажей станет шесть. Строители делают все возможное, чтобы сохранить исторический фасад первых трех этажей – надстройка должна зеркально отразить нижнюю часть здания. В театре появится фойе, буфет, раздевалка, репетиционные помещения, четыре лифта. И главное – зрительный зал на 250 мест.

Ровно 30 лет назад московские школьники с родителями пришли в маленький полуподвальчик на улице Чехова - ныне это улица Малая Дмитровка. Там были проведены прослушивания, из 250 ребят мы отобрали 50 человек. Так начался Детский музыкальный театр юного актера, а в 1995 г. он получил статус государственного.

Все эти годы театр работал в помещении на Малой Дмитровке, в нем проходили репетиции, хранились декорации и костюмы, проводились спектакли. Четыре года назад решением Департамента культуры города Москвы театру было передано помещение – трехэтажное здание по адресу: ул. Макаренко, д. 4, стр. 1.

Театр тут же увеличил количество детей с 90 до 260 человек, организовал студию, набрал дошкольные группы. Сегодня в театре занимается 300 детей, работает 70 сотрудников – педагоги, администрация, технический персонал. В репертуаре - девять постановок, идущих на постоянной основе. Спектакли на новой площадке уже запланированы, ребята активно репетируют и с нетерпением ждут выступлений на новой большой сцене.

В нынешнем доме на Малой Дмитровке, по словам художественного руководителя ДМТЮА Александра Федорова, театр реализует новый уникальный проект – "Театр 0+" для самых маленьких зрителей (в возрасте от двух лет), программа которого будет строиться на познании малышами окружающего их мира. Спектакли в игровой и доступной маленькому ребенку форме будут рассказывать о природе, животных, растениях, космосе.