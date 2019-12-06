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В Москве пройдет "Бах-гала"

В Москве пройдет "Бах-гала"
Фото: пресс-служба
Органный вечер станет вторым концертом Международного фестиваля "Адвент"

Это будет захватывающее путешествие во вселенную под именем Бах: в один вечер 8 декабря сразу три выдающихся органиста разных поколений исполнят на историческом органе собора музыку немецкого мастера. Молодой испанский виртуоз Даниэль Сальвадор, известный московский органист Федор Строганов и мэтр отечественной органной школы – заслуженный артист России Александр Фисейский – подготовили программы, которые позволят услышать орган во всем его блеске. 

Все трое органистов – виртуозы, и слушателей ждет увлекательный марафон самых эффектных произведений И.С. Баха. Даниэль Сальвадор, занимающий престижную позицию титулярного органиста Папской базилики святого Михаила в Мадриде, для своего выступления выбрал грандиозную "Пассакалью до минор": она поражает глубиной эмоций, изобретательностью и мастерством автора, его способностью погружать слушателя в темные бездны неизвестности и возносить к небесам.

Любимый московскими слушателями органист Федор Строганов исполнит сложнейшую "Прелюдию и фугу ми минор". Он, как и Сальвадор, относится к тем немногим современным органистам, кто превосходно владеет искусством органной импровизации, поэтому исполнит собственные импровизации на темы Баха, а Даниэль откроет концерт – в традициях баховского времени – собственной прелюдией на тему торжественного хорала из "Кантаты №9" немецкого мастера.

Последним за орган сядет заслуженный артист России, профессор Академии музыки имени Гнесиных Александр Фисейский. Это один из самых авторитетных и уважаемых органистов не только в нашей стране, но и в мире. Музыка И.С. Баха всегда занимала особое место в творчестве Фисейского, он не раз исполнял цикл всех органных произведений Баха в России и за рубежом. Александр Фисейский исполнит хоральные прелюдии и два величайших творения И.С. Баха – "Прелюдию и фугу ля минор" и "Токкату и фуга ре минор" – произведения, которые каждый мечтает хоть раз услышать в потрясающей атмосфере собора.

В программе вечера Даниэль Сальвадор исполнит произведения "Прелюдия на 5 голосов для органа pleno на тему хорала из Кантаты №9 И. С. Баха"и "Пассакалия до-минор, BWV 582"; в исполнении Федора Строганова прозвучит "Партита "Sei gegrüßet, Jesu gütig", BWV 768" И.С. Баха; Александ, две хоральные обработки "Nun komm' der Heiden Heiland, BWV 659" и "Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich, BWV 732". Кульминацией и финалом вечера в его исполнении станет знаменитая "Токката и фуга ре минор".

Александр Фисейский. Фото: пресс-служба

Александр Фисейский – заслуженный артист России, профессор – совмещает активную концертную деятельность с педагогической работой: возглавляет кафедру органа и клавесина в РАМ имени Гнесиных. Он проводит мастер-классы и выступает с лекциями в ведущих консерваториях мира (в Лондоне, Вене, Гамбурге, Балтиморе), принимает участие в работе жюри различных органных конкурсов, является инициатором фестиваля "Девять веков органа", ежегодного Международного симпозиума "Орган в XXI веке". Избирался вице-президентом Ассоциации органистов СССР (1987 – 1991 гг.) и президентом Ассоциации органистов и органных мастеров Москвы (1988 – 1994 годы). Им записано свыше 40 грампластинок и компакт-дисков на исторических и современных органах. Сольные концерты органиста с успехом проходят в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Магдебурге, Париже, Страсбурге, Милане, Гданьске и других европейских центрах.

Федор Строганов – известный российский органист, клавесинист, композитор, доцент Московской консерватории, член Союза композиторов России. Лауреат I Международного конкурса органистов имени О.Г. Янченко (2002). Много лет ведет обширную концертную деятельность, исполняя органные произведения композиторов разных эпох, а также собственные сочинения. Стажировался в Парижской национальной консерватории как органист и композитор. Сотрудничает со многими всемирно известными коллективами, постоянный участник фестивалей в России и за рубежом, в том числе "Московская осень", фестиваль Гайдна в Айзенштадте, Моцарта в Вюрцбурге, "Vired Strings" в Сан-Франциско, "Органные вечера в Кусково" и многих других.

Даниэль Сальвадор (Испания) – органист, дирижер и композитор. Органист Папской Базилики святого Михаила – Апостольская Нунциатура в Испании. Окончил Мадридскую королевскую консерваторию (орган, музыковедение, композиция, оркестровое дирижирование и педагогика), участвовал в мастер-классах, лауреат Международного конкурса JM International. С юных лет служил церковным органистом, в том числе в Кафедральном соборе родного города Самора. Как органист и клавесинист выступает на лучших площадках страны (Мадридский кафедральный Собор, Королевский монастырь Эскориал, Испанская Королевская Академия Искусств, Национальная филармония), а также Парижа, Антверпена, Рима, Риги и др. В 2010-2012 гг. входил в совет Мадридской Королевской Консерватории, с 2012 г. – органист Архиепископства г. Мадрида. Преподает класс органа, истории музыки и полифонии в колледже "Mater Salvatoris" (Мадрид). Ведет авторскую программу об истории музыки на радио.

Евгения КОХАН

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