ВДНХ приглашает на встречу Нового года

Гостей ожидают звездные концерты, праздничная ярмарка и шоу на катке

В канун Нового года на Главной выставке страны зажглись миллионы праздничных огней, раскинулись ярмарочные ряды с праздничными угощениями и чудесными подарками, развлекательные площадки предлагают москвичам и гостям столицы игры, представления, концерты, мастер-классы. Поучаствовать во всех этих развлечениях можно с 27 декабря по 12 января. А в ночь с 31 декабря на 1 января здесь и вовсе откроется портал в сказочный мир. Программа под названием "Зимняя сказка ВДНХ" пройдет с 21:00 до 03:00. Необыкновенная иллюминация и замечательная музыка создадут атмосферу волшебного праздника.

Итак, поспешим на ВДНХ в поисках новогодних впечатлений!

Там 27 декабря открылась новогодняя ярмарка – неотъемлемый атрибут уличных гуляний. Посетить ее можно в любой день, до 12 января включительно (с 10:00 до 21:00), но в дни открытия гостей ждет особенно насыщенная программа.

Например, 28 декабря с 13:00 до 17:00, возле ярмарки и на Центральной аллее можно послушать рождественские песни в исполнении фольклорного ансамбля и посмотреть выступления жонглеров, силовых гимнастов и акробатов.

На ярмарке раскинется шатер, в котором будут проходить спектакли кукольного театра "Балаганчик сказок". В перерывах между спектаклями гостей ждут интерактивные развлечения.

На Центральной аллее встречать гостей будут коробейники, которые с удовольствием угостят детей сладостями взамен за рассказанное стихотворение или исполненную песню.

В торговых шале ярмарки можно найти красивые елочные игрушки, уютные свитера, варежки, носки, валенки и другую теплую одежду, а также забавные сувениры. Здесь же познакомят с кухнями разных стран мира и можно попробовать национальные блюда: традиционный чешский трдельник на гриле, утку по-пекински, "Пян-се" – корейские паровые булочки, швейцарские раклеты с различными начинками, новогодние скандинавские бутерброды. А согреться можно будет сибирским чаем на еловых шишках.

Новогодняя ночь это самое чудесное и сказочное время волшебства и подарков. В ночь с 31 декабря на 1 января можно на несколько часов погрузиться в сказочный мир. Программа под названием "Зимняя сказка ВДНХ" пройдет с 21:00 до 03:00 сразу на нескольких площадках.

С 21.00 до 23.00 перед аркой Главного входа ВДНХ будет идти большой праздничный концерт Первого канала. Для гостей выступят такие звезды, как Витас, Наргиз, Алексей Воробьев, Согдиана, Алексей Глызин, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, группы "ВИА Гра", "Земляне", "Хор Турецкого" и многие другие замечательные исполнители. Побывать на этом концерте можно совершенно бесплатно.

Главный каток страны ждет гостей с 17:00 до 03:00. В 20:00 здесь начнется ледовое шоу, а затем посетителей ждет концерт с участием российских и зарубежных знаменитостей – T-Killah, Jude (Южная Корея), Анна Ворфоломеевой, Малины и многих других. Непременно стоит посмотреть удивительное карнавальное шествие главных героев новогоднего праздника – персонажей любимых сказок самых разных стран. Оно состоится здесь же. А еще гостей ждут игры, танцы, DJ-сеты! Билеты – на сайте https://vdnh.ru/events/ngvdnh/

Праздновать Новый год будут и на площадке за павильоном №58 "Земледелие". С 22:00 до 03:00 аниматоры в костюмах сказочных персонажей под зажигательную музыку проведут тематическую интерактивно-развлекательную программу.

Ну, а для самых эффектных фото и праздничного настроения на Выставке установили более 300 уникальных арт-объектов – светящихся арок, сказочных деревянных домиков и гигантских елочных шаров. Эти украшения останутся на выставке всю зиму – до конца февраля.

