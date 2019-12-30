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В Москву привезли Фестиваль волшебных китайских фонарей

В Москву привезли Фестиваль волшебных китайских фонарей
Фото: пресс-служба
На площади парка "Сокольники" раскинулось 45 световых композиции размером от 8 до до 20 метров

О том, как проходит в столице Фестиваль волшебных китайских фонарей, рассказал его исполнительный продюсер Сергей Нетиевский.  

– Сергей, перед Новым годом принято подводить итоги. Расскажите, как прошел у Вас этот год, как вообще изменилась Ваша жизнь после ухода из "пельменей"? Какие новые проекты запустили?

– В уходящем году я уделял много время своему здоровью, занимался спортом, саморазвитием и правильным образом жизни. Изменил питание, еще больше изучил собственное тело и его возможности. Раньше было не до этого, все время отнимала работа над проектом "Уральские пельмени", и это было в ущерб другим сферам моей жизни. Сейчас я сбросил лишние килограммы, занялся, так сказать, "разхламлением" жизни – избавлением от ненужного и снаружи и внутри. Это серьезно помогает двигаться дальше. Я переключил  внимание на главное в жизни – на семью, – старался больше проводить времени с детьми.

Много интересного произошло и в работе. Я вошел в Совет экспертов Молодежного парламента при Государственной думе России, помогал, как мог, формированию направлений развития молодежных проектов. Занимался разработкой собственных проектов на ТВ и в интернете, вы их увидите уже в новом году. Наступает момент, когда нужно делиться опытом и знаниями с молодым поколением, поэтому я формирую сейчас основу для собственных мастер-классов по продюсированию, собираю и раскладываю по полочкам свои знания и компетенции.  

Фото: пресс-служба

Мне всегда были интересны семейные проекты. Семья, по моему мнению, – это основа, твой маленький мир, который дарит гармонию, отсюда начинается путь в большой мир, здесь прививается культура и дается воспитание. Поэтому, когда возникла возможность сделать праздник для всей семьи, я с радостью ее поддержал. В итоге мы с китайскими партнерами привезли в Москву Фестиваль волшебных китайских фонарей. Это уникальное завораживающее зрелище! Он будет интересен всем – взрослым, детям, людям старшего возраста, влюбленным парам, семьям с детьми, – потому что вы попадаете в сказку, с яркими декорациями, стоит только переступить его порог. А воспоминания о Фестивале и его световых композициях я уверен, надолго останутся в памяти его гостей и в фотографиях на их телефонах.

– А из чего сделаны фонари?

– На площади парка "Сокольники" в 8 гектаров раскинулось 45 световых композиции размером от 8 до до 20 метров. Все фигуры созданы из легкого разноцветного шелка, натянутого на сложные стальные каркасы и подсвеченные изнутри. Каждая композиция – это произведение искусства, так как для того, чтобы собрать одну скульптуру, мастерам необходимы сотни деталей. Благодаря специальной подсветке, фигуры выглядят очень эффектно в вечернее время суток! Приходите, оцените!

Фото: пресс-служба

– В Сокольниках можно увидеть только чисто китайские фонари?

– Нет, конечно. Специально для фестиваля в Москве китайские мастера разработали новые световые конструкции на русскую тематику: наши гости увидят знакомых героев из сказок А.С. Пушкина, и, конечно, главным украшением, создающим необходимое новогоднее настроение, стали Дед Мороз и Снегурочка.

Кроме того, наши китайские партнеры подготовили интересную программу. Ежедневно каждый час на сцене выступают китайские артисты, рядом со сценой можно попробовать блюда национальной кухни. К китайскому Новому году будет еще и отдельная программа.

Фото: пресс-служба

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в преддверии Нового года?

Поздравляю всех с наступающим 2020 годом! Желаю главного – гармонии в жизни, чтоб она была яркой и многогранной! Чтоб работа не занимала все время, чтоб было, когда заняться здоровьем, семьей и личным развитием. Не стремитесь извлечь счастье из другого человека или обстоятельств, желаю вам самим стать источником любви и счастья, чтобы делиться этим с другими! И вы увидите, как мир вокруг вас начнет меняться в лучшую сторону! С наступающим Новым годом!

Полина ДОРОЖКИНА

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