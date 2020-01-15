Культовые музыкальные произведения двух известных групп станут стократ эпичнее благодаря мощнейшему союзу симфонического оркестра и корифеев современного рока

В Крокус Сити Холле 15 февраля представят программу "Queen & Scorpions Symphony Tribute Show". Это будет незабываемое погружение в тяжелую рок-музыку с симфонической окраской.

Бессмертные хиты, покорившие миллионы людей во всем мире, прозвучат в исполнении рок-музыкантов и симфонического оркестра "Русская филармония" под управлением главного дирижера Президентского оркестра Республики Беларусь Виктора Бабарикина, известного своим долгосрочным сотрудничеством с симфоническим проектом группы "Scorpions".

Знакомые гитарные рифы создадут нужный настрой, зрители почувствуют порыв, страсть и динамику музыки. К ним присоединится вокал, который сложно отличить от оригинала.

Семьдесят оркестрантов создадут нетронутый канон инструментального исполнения. Громогласные духовые и парящие струнные подхватят стремительное гитарное соло, унося его на вершину творческого совершенства, и необузданной энергией обрушат на слушателей.

Эту звуковую экзальтацию уже не остановить: мотивы легендарных рок-хитов надолго поселятся в головах зрителей. Культовые музыкальные произведения "Queen" и "Scorpions" станут стократ эпичнее благодаря мощнейшему союзу симфонического оркестра и корифеев современного рока. Изысканные аранжировки, виртуозные гитарные соло и чувственный, мощный вокал словно перенесут в другой мир – мир кино и играющих красок только что родившейся музыки.

Концерт начнется в 19:00 и продлится полтора часа.



Билеты на трибьют-шоу "Radio Queen" можно купить в кассах Крокус Сити Холла, забронировать по телефону call-центра: 8 (499) 55 000 55, а также забронировать или купить онлайн на сайте.