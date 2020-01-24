Известная во всем мире группа привезет новое шоу в обе столицы России

Проект французского композитора и мультиинструменталиста Эрика Леви возвращается в нашу стран. Спустя восемь лет после дебютного московского концерта ERA вновь выступит на сцене Крокус Сити Холла 12 марта. БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге примет именитых музыкантов 10 марта.

Коллектив покажет программу "The Live Experience" и воссоздаст мистическую атмосферу своего нового альбома "The 7th Sword". В седьмой по счету студийной пластинке проекта Эрик Леви расширяет музыкальные границы и являет миру совершенно новые аранжировки, способные удивить даже самых искушенных слушателей.



"Музыка обладает способностью переносить слушателя в другое измерение, и в альбомах ERA музыкальная мощь высвобождается с невероятной силой. Использование особого языка, на котором звучит эта вневременная музыка, позволяет композитору создавать завораживающее звучание, затрагивающее сердца и души миллионов людей во всем мире", – отметили организаторы выступления артистов, представители компании "Билетмаркет.ру".

"The Live Experience" – это больше, чем концерт: это путешествие в удивительный мистический мир ERA. С первых нот настоящей рок-оперы, исполняемой 30 певцами и музыкантами, зрители погружаются в завораживающую атмосферу мелодий создателя проекта Эрика Леви.

Беспрецедентное представление объединяет ошеломительное световое шоу и мощную эмоциональную музыку. Особый колорит создают звуки струнных инструментов, которые будто доносятся из средневекового фантастического леса, и голоса четверых солистов, поющих на стыке оперы и хеви-метала. За 1 час 45 минут слушатели откроют для себя удивительный мир музыки ERA.

"Мы хотели перенести зрителей туда, где они еще никогда не оказывались на живых концертах Иногда музыка обладает волшебной силой затрагивать наши сердца, попадать прямо в душу. Возможность поделиться этими эмоциями с поклонниками из России с помощью уникального звучания живого концерта станет для меня удивительным и радостным опытом", – сказал Эрик Леви.

Стилистику его проекта, основанного в 1996 г., часто сравнивают с Enigma и Gregorian. Песнопения ERA продолжают традиции григорианских хоралов и исполняются на стилизованной псевдолатыни и на английском языке. В видеоклипах и концертных шоу исторический контекст подчеркивается благодаря использованию средневековой атрибутики.

Наряду с "The 7th Sword" на счету ERA еще шесть студийных пластинок – "ERA", "ERA 2", "The Mass", "Reborn", "ERA Classics" и "ERA Classics 2", получивших мультиплатиновый статус в более чем 18 странах. Интересно, что именно в российской столице нью-эйдж группа, которая на протяжении 16 лет была только студийным проектом, дала свой первый концерт 2012 году.

Эрик Леви – один из известнейших в мире французских композиторов, его музыка звучит в 17 фильмах, среди которых "Пришельцы" и "Пришельцы 2: Коридоры времени" с Жаном Рено и Кристианом Клавье, а также спортивная драма "Гонщик" с Сильвестром Сталлоне и Бертом Рейнолдсом.

"Я стараюсь никогда не следовать музыкальным рамкам, навязанным временем и культурой. Я всегда ищу мощные эмоции в процессе написания музыки, как если бы писал саундтрек к великому эпическому фильму, который еще не был снят", – отметил Эрик Леви.

Начало концерта в Москве – в 20:00, в Санкт-Петербурге – в 19:00.

Сайт – http://era-music.com/.