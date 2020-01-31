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"Студент" - успех спустя два века

"Студент" - успех спустя два века
Фото: mxat-teatr.ru
Во МХАТе идет спектакль по ранней пьесе Грибоедова

На сцене Московского художественного академического театра имени М. Горького вот уже третий год с успехом проходит спектакль Михаила Кабанова "Студент" по пьесе Александра Грибоедова, написанной в 1817 г. в соавторстве с поэтом и драматургом Павлом Катениным.

Это комедия в трех действиях. Автор смеется над самодовольством и снобизмом столичных аристократов, предвосхищая реализм и сатиру знаменитой пьесы "Горе от ума". Режиссер Кабанов увидел в пьесе драматический потенциал и, стоит отметить, не прогадал.

"Я набрел на критическую статью "Студента" Грибоедова. Стал искать пьесу, и она мне понравилась. Сперва она показалась водевильного плана, но, как выяснилось, в ней есть все для полноценного драматического спектакля", – отметил Кабанов.

Декорации – интерьеры дворянской усадьбы – созданы со скурпулезной точностью, Художник Виктор Федотьев подошел к вопросу основательно. Спектакль украшают золоченые узоры на мебели, тяжелые парчовые шторы и витые канделябры.

Сергей Кисличенко считает "Студента" одним из любимых спектаклей "Это легкая комедия положений, некий экзерсис юного Грибоедова. При этом трое героев перекочевали в более серьезные произведения, "Горе от ума", например. Режиссер даже позволил нам взять несколько фраз из этой пьесы нашим героям. Написано очень интересным языком, как современные драматурги не пишут. Зрителю это близко и понятно, зал живет вместе с нами, тем более это малая сцена. Язык был социальным маркером – люди изъяснялись высоким штилем, что делало даже неблаговидные поступки не столь плохими. Теперь же современная речь настолько скудна, что даже хороший человек порой себя принижает. Было очень интересно осваивать этот штиль", – отметил актер.

Ближайшие спектакли – 1 февраля и 9 марта. Начало – в 19:00.

Евгения КОХАН

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