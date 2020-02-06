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"Кремлевский балет" покажет лучшие спектакли о любви

"Кремлевский балет" покажет лучшие спектакли о любви
Фото: Пресс-служба
Театр откроет публике фантастического "Щелкунчика", трогательную "Баядерку" и бессмертных "Ромео и Джульетту"

В самый короткий месяц года театр "Кремлевский балет" не оставит своих зрителей без ярких спектаклей. На Большой сцене покажут сказку, вечную любовную трагедию и индийскую легенду о несчастной любви.

На сегодняшний день "Щелкунчик", поставленный в 1993 г. народным артистом России Андреем Петровым, выдержал свыше 300 представлений и продолжает одну из главных линий художественной политики театра "Кремлевский балет" – сохранение и бережное творческое переосмысление классического балетного наследия. Используя хореографический язык классического танца в сочетании с гротеском, постановщик сумел воссоздать фантастический и грациозно-насмешливый мир немецкого писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

"Щелкунчик" театра "Кремлевский балет" – это не только сказочные сражения домашних мышей с куклами, ожившими под рождественской елкой, которые так нравятся детям. Это гуманистическая повесть о надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об отчаянной готовности отстоять свое счастье, вступив в схватку с силами зла и победив их. Спектакль можно будет посмотреть в Государственном Кремлевском Дворце 9 февраля. Начало – в 18:00.

Яркие декорации и костюмы, выразительные персонажи, захватывающий сюжет – ничто в спектакле "Баядерка" не оставит равнодушным. Сюжет основан на знаменитой легенде о несчастной любви, которая заставляет героев истории нарушать обеты и следовать велению сердца, идя на риск. Хореографом-постановщиком новой редакции на основе композиции М. Петипа выступил народный артист России Андрис Лиепа. Труппа театра "Кремлевский балет" покажет спектакль "Баядерка" 11 февраля, начало – в 19:00.

И, конечно же, одним из ожидаемых в феврале станет редкий спектакль в репертуаре – "Ромео и Джульетта". Его версия в театре "Кремлевский балет", осуществленная в 1999 г. к 90-летию Симона Вирсаладзе (1908-1989) и посвященная его памяти – третья версия прочтения Юрием Григоровичем бессмертной трагедии Шекспира. Этот вариант "Ромео и Джульетты" первоначально задумывался на основе парижской версии, но получился абсолютно новым и самостоятельным. С тех пор балет спектакль не уходит из репертуара театра, он неоднократно показывался на гастролях труппы. Его можно будет увидеть 28 февраля. Начало в 19:00.

Все спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Кондрашев.

Афиша театра – https://kremlinpalace.org/events/ballet

Евгения КОХАН

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