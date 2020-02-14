В театре объяснят все о повести "Шинель"

Классика уходит от нас все дальше и дальше – как "Атлантида", погружающаяся на дно истории. И вот уже нам непонятны реалии великих литературных произведений. Неясны мотивации героев. Мы не верим их чувствам – слишком они не похожи на наши. Но стоит внимательнее вчитаться в текст, вглядеться в персонажей, погрузиться в их мир, и оказывается, что не так уж они далеки от нас. Просто нужно посмотреть на классику, используя современные технологии.

Театр "Школа современной пьесы" именно так видит повесть Николая Гоголя "Шинель". Ту самую, в которой Акакий Акакиевич Башмачкин, бедный чиновник, работающий переписчиком документов, долго копил деньги и, наконец, заказал себе новую шинель у хорошего портного. Но, как только вышел в ней на холодную петербургскую улицу, как его ограбили. Из-за большого потрясения Башмачкин умер, а его призрак стал бродить по Петербургу и срывать с прохожих шинели – вот такая страшная месть.

В произведении много непонятного, особенно для современных молодых людей. Почему Башмачкин – символ униженности? Ну, работал себе человек не в шахте, не в поле, а, как бы сейчас сказали, в офисе. Почему необходимость копить на шинель означала для него отказ от еды и питья, неужели такая маленькая зарплата была? Почему он все время стонал: "Зачем вы меня обижаете?". Кто его обижал?

И так захотелось артистам все это объяснить молодежи! Пригласили композитора Максима Дунаевского, драматурга Вадима Жука, актера и певца Дмитрия Хоронько – и сделали музыкальный спектакль, который назвали "Шинель/Пальто" – потому что не все знают, что шинель в XIX в. – это и было пальто.

В этом спектакле все загадки разгаданы и все тайны раскрыты. Не только при помощи гениального текста самого Гоголя, но и с применением музыки, танцев, песен и даже балета на льду. Элементы хоррора тоже имеются. И мистического триллера, ведь Гоголь был одним из первых мастеров этого жанра в русской литературе.

Спектакль подходит для всех возрастов, но особенно – для старшеклассников. Его можно посмотреть 16 февраля, 1 марта и 5 апреля. Начало – в 19:00.

Адрес: ул. Неглинная, д. 29, стр. 1, сцена "Эрмитаж".