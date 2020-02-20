Зрителям вернут "Три сестры"
Знаменитых чеховских "Трех сестер" реконструируют во МХАТе имени М. Горького. Это единственный в мире театр, в репертуаре которого сохранилась постановка Владимира Немировича-Данченко. Спектакль, впервые показанный в 1940 г., считают особой страницей в истории советского театра, а во время гастролей 1958 г. в Великобритании он произвел фурор.
Восстановление спектакля - это работа профессиональной команды реставраторов, экспертов и труппы. Театру удалось сохранить исторические декорации великого художника сцены Владимира Дмитриева, реконструировать в деталях костюмы и реквизит, весь ход работы над постановкой, и, что важно, в этом сезоне пришлось обновить состав актеров – в силу возраста тех, кто играл в нем ранее.
Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, считает миссией театра передачу следующему поколению постановки "Трех сестер" Антона Чехова, тем более в год 160-летия великого писателя. "В 1940 году, перед самой войной и, увы, незадолго до смерти, Немирович делает этот спектакль в декорациях Дмитриева невероятной красоты. Вот эти уходящие солдаты в пьесе Чехова символизируют ушедшую эпоху. В зале сидят 40-летние, 50-летние люди... Это люди, которые помнят царскую Россию, поколение, которое тоже уходит. Сколько грусти, символики, лирики, рифмы в этих текстах и спектакле. У Дорониной был потрясающий актерский состав, но этим "сестрам" уже 45 – 50 лет. В театре важна еще и гендерная, поколенческая точность. И если чеховским героиням двадцать с небольшим, то, значит, мы должны видеть именно таких девушек. Современные молодые люди будут играть в этом спектакле, основываясь на традициях мхатовского коллектива. Это огромная ответственность, огромный вызов для нас всех", – сказал он.
Народный артист России – режиссер реконструкции Михаил Кабанов, в свою очередь, отметил: "Хотелось, чтобы наши актеры прониклись тем духом, но говорили сегодняшним языком о проблемах и взаимоотношениях людей, любви, надежде, вере, о святых тайнах. Здесь все есть, здесь всего хватает. Поэтому, как мне кажется, спектакль должен жить, он будет жить, и мы, во всяком случае, сделаем все от нас зависящее, чтобы это сокровище сохранить и сберечь. Чтобы в новом воплощении оно было ничуть не хуже, чем было прежде".
Поклонникам драматургии Чехова придется поторопиться – спектакль будет выходить не так часто. "Мы будем играть, наверное, раз в месяц этот спектакль. Это не коммерческий проект¸ это проект смысловой, это не какая-то афишная вещь. Мы очень бережно относимся к этому спектаклю, работа продолжится. В этом сезоне будет пять – шесть спектаклей, – пояснил народный артист России режиссер реконструкции Валентин Клементьев и добавил: – Удастся ли нам задуманное, решит зритель. Пока мы чувствуем, что движемся в правильном направлении, но, конечно, главный экзамен будет 20 февраля, и главное решение будет приниматься зрителем, который придет на премьеру".
В год 160-летия со дня рождения А.П. Чехова, год 120-летия знаменитой пьесы и год 80-летия великой постановки МХАТ реконструирует это чудо психологического русского театра – "Три сестры", чтобы вернуть зрителям единственный сохранившийся спектакль Немировича-Данченко в российское и мировое культурное пространство, сделать его узнаваемым символом российского театра, таким же, как храм Василия Блаженного в качестве символа Москвы или "Возвращение блудного сына" в качестве символа Эрмитажа.
В четверг, 20 февраля, в 19:00 спектакль "Три сестры" покажут на большой сцене МХАТ имени М. Горького.
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