Всемирно известный японский пианист-импровизатор выступит в российской столице

В Московском Международном доме музыки 25 апреля пройдет единственный концерт знаменитого артиста Идаки Шина. В Москве он представит новую программу для органа и фортепиано.

Японский пианист-импровизатор ответил на вопросы "Утра".

– Вашу музыку часто называют целительной. Расскажите откуда это пошло?

– Одна музыка способна проникать внутрь сознания людей, а другая нет. Я очень сильно стараюсь, чтобы люди становились счастливее, слушая мою музыку. Плохая музыка может навредить, и это не просто слова. Американцы придумали звуковое оружие, которое на расстоянии разрушает психику и выводит из строя тело. Звук – это самое важное в музыке. Если музыкант умеет настраиваться на организм слушателя и считывать реакцию органов человека на определенный звук, то он может найти и целительный звук, который влияет на работу организма положительно. Я предпочитаю играть хорошую музыку, чтобы делать людей счастливее.

– Почему вообще появляется вредная музыка?

– Мы все появляемся на свет с определенными генами, которые передаются из рода в род. Гены несут ответственность за развитие наших способностей и состояние органов, необходимых для восприятия окружающего мира. На мой взгляд, есть нечто, что дает мне возможность играть музыку, и энергия на это совершенно точно приходит из Вселенной. Каждый человек черпает силу из окружающего мира, будь то природа, общество и даже здания. Все это, по-моему, создает способность человека выражать себя по-разному. Однако не каждый умеет хорошо это делать. Именно поэтому, на мой взгляд, существует плохая музыка.

– Что сформировало Ваш музыкальный вкус?

– Мне интересен, скорее, сам звук. Именно он творит магию и настоящие чудеса с сознанием. Все музыкальные сочинения, которые я слушаю, я воспринимаю не как цельное произведение, а расщепляю на звуки и слышу каждый инструмент отдельно. Любой мой концерт – это попытка разрушить музыкальную конструкцию, созданную до меня.

– Имеет ли для Вас значение площадка, на которой выступаете? Где Вы мечтаете сыграть концерт?

– Разумеется, площадка имеет значение с технической стороны. Очень важно качество звука, чтобы музыка доходила до слушателей именно в том виде, в котором она играет у меня внутри. У меня было более 200 концертов в разных странах и местах, но я не могу сказать что о какой-то конкретной сцене я мечтаю. В планах у меня выступить в Кремлевском дворце. Мне очень хочется сыграть для большого количества россиян.

– Вы немало времени уделяете благотворительности...

– В мире происходит много ужасного – войны, катаклизмы, аварии, уносящие сотни и тысячи жизней. Я пытаюсь помочь людям, оказавшимся в ситуации, из которой они не видят выхода. Я хочу протянуть человеку руку в тот момент, когда он решил, что больше стараться не за чем. Поэтому я делаю многие свои концерты благотворительными. Таким образом я пытаюсь не только помочь таким людям финансово и ментально, но и привлекаю внимание чиновников к проблеме.

– Расскажите бывали ли какие-то необычные, курьезные случаи на Ваших концертах?

– Единственный курьез, который может случиться на моем выступлении, если я не сразу смогу почувствовать публику. В таком случае я просто не смогу играть. Ведь мои выступления строятся на импровизации. К счастью, подобного со мной еще не происходило. Но есть и другой момент – это состояние инструментов. Для меня очень важно, чтобы все инструменты звучали прекрасно, чтобы я смог передать изначальный замысел слушателям. К сожалению, я сталкивался со случаями, когда рояль был серьезно расстроен или плохо работали другие инструменты. Тогда я считаю свои выступления сорванными.

– Расскажите, какое впечатление на Вас произвела Москва? Как Вы можете охарактеризовать энергетику нашей столицы?

– Я еще не сформировал до конца свое мнение о Москве. Я люблю познавать новые города через глаза и ощущения местных жителей. Поэтому очень надеюсь, что мои коллеги-москвичи покажут мне свои любимые городские пространства. По моим ощущениям, в Москве живут довольно самодостаточные люди, которые, как мне показалось, никогда ничего не забывают.

– Чего следует ждать московской публике на Вашем концерте в Доме музыки?

– Я хочу подарить всем зрителям в зале ключи от замка, который держит взаперти ощущение всеобъемлющей любви внутри каждого из нас. Разбудить эти абсолютные чувства в человеке – главное, ради чего я создаю музыку.