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Москвичам подарили "Золото"

Москвичам подарили "Золото"
Фото: пресс-служба
В столице прошла премьера детского киномюзикла

На Большой сцене МХАТ имени М. Горького 29 февраля сыграли спектакль "Золото". Его автором выступил петербургский режиссер, актер, хореограф и музыкант Антон Адасинский, создатель и руководитель театра DerevoLaboratorium.

Основной актерский состав – это дети, которые занимаются в Музыкальном театре детей Марины Ланды в Санкт-Петербурге. Марина Ланда, Сергей Васильев и Антон Адасинский принимают самое непосредственное участие в спектакле.

Фото: пресс-служба

Помимо того, что они играют свои роли, они являются авторами всей музыки "Золота", а это 15 запоминающихся песен, которые зал подхватывал с первых нот. Они звучат на сцене в исполнении арт-рок группы Positive band. Основными декорациями спектакля служат мультимедийные проекции, демонстрируемые на огромной экране.

Спектакль показывает, как важно вопреки преградам не расставаться со своей мечтой, противостоять зависимостям и соблазнам, которые окружают нас в современном мире, чтобы не потеряться в нем.

Фото: пресс-служба

"Я очень рад тому, что откликнулся на предложение Антона. У нас получился удивительный спектакль – лаборатория, где дети рассказывают что-то важное взрослым, где дети рассказывают что-то важное детям, где взрослые что-то понимают про детей, чего они раньше не знали, не догадывались. Это настоящее искусство, настоящая лаборатория, настоящий музыкальный театр. Меня вдохновляет конструкция этого спектакля: он придуман и сделан так, что его можно растить, как дерево. Это "дерево" принесло уже свои первые плоды. И это большое событие не только для зрителей, но и для театра, который, в свою очередь, может расти со спектаклем, когда будет создаваться музыкальная матрица и возникать настоящие музыкальные лидеры. Спектакль "Золото" очень важный, чистый, искренний, в нем много нового языка – для театра это хороший шанс развиваться", - рассказал после премьеры художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.

Марина Ланда отметила: "Сущность этого спектакля располагает к тому, что все, кто сидит в зале, вспомнили свое детство и почувствовали себя как дома. А те, кто находится на сцене, обращались бы к тем, кто сидит в зале, и все они становились единой семьей. Мы делали этот спектакль с Антоном достаточно долго. Я думаю, это прекрасный повод объединения московских, питерских детей, и не только детей, взрослых тоже, московских и питерских школ, музыкальных и зрительских поколений – их корни очень близки. Очень важна эта близость живого театра".

Евгения КОХАН

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