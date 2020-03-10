На концерте знаменитой группы зрители совершат путешествие в удивительный мистический мир

Спустя восемь лет после дебютного московского концерта ERA вновь выступит на сцене "Крокус Сити Холла" 12 марта 2020 года. Коллектив покажет программу "The Live Experience" и воссоздаст на сцене мистическую атмосферу нового альбома "The 7th Sword". В седьмой по счету студийной пластинке проекта Эрик Леви расширяет музыкальные границы и являет миру совершенно новые аранжировки, способные удивить даже самых искушенных слушателей.

Беспрецедентное представление объединяет ошеломительное световое шоу и мощную эмоциональную музыку. Особый колорит создают звуки струнных инструментов, которые будто бы доносятся из средневекового фантастического леса, и голоса четверых солистов, поющих на стыке оперы и хеви-метала. За 1 час 45 минут слушатели откроют для себя удивительный мир музыки ERA.



"The Live Experience" – это больше, чем концерт: это путешествие в удивительный мистический мир ERA. С первых нот настоящей рок-оперы, исполняемой 30 певцами и музыкантами, зрители погружаются в завораживающую атмосферу мелодий создателя ERA Эрика Леви.

"Музыка обладает способностью переносить слушателя в другое измерение, и в альбомах ERA музыкальная мощь высвобождается с невероятной силой. Использование особого языка, на котором звучит эта вневременная музыка, позволяет композитору создавать завораживающее звучание, затрагивающее сердца и души миллионов людей во всем мире", – отметили организаторы концерта – представители компании "Билетмаркет.ру".

Эрик Леви сказал: "Мы хотели перенести зрителей туда, где они еще никогда не оказывались на живых концертах. Иногда музыка обладает волшебной силой затрагивать наши сердца, попадать прямо в душу. Возможность поделиться этими эмоциями с поклонниками из России с помощью уникального звучания живого концерта станет для меня удивительным и радостным опытом".

Стилистику проекта, основанного в 1996 г., часто сравнивают с Enigma и Gregorian. Песнопения ERA продолжают традиции григорианских хоралов и исполняются на стилизованной псевдолатыни и на английском языке. В видеоклипах и концертных шоу исторический контекст подчеркивается благодаря использованию средневековой атрибутики.

Наряду с "The 7th Sword" на счету ERA еще шесть студийных пластинок, получивших мультиплатиновый статус в более чем 18 странах: "ERA", "ERA 2", "The Mass", "Reborn", "ERA Classics" и "ERA Classics 2". Интересно, что именно в российской столице нью-эйдж-группа, которая на протяжении 16 лет была только студийным проектом, дала свой первый концерт в 2012 году.

Эрик Леви – один из известнейших в мире французских композиторов, его музыка звучит в 17 фильмах, среди которых "Пришельцы" и "Пришельцы 2: Коридоры времени" с Жаном Рено и Кристианом Клавье, а также спортивная драма "Гонщик" с Сильвестром Сталлоне и Бертом Рейнолдсом.

"Я стараюсь никогда не следовать музыкальным рамкам, навязанным временем и культурой, я всегда ищу мощные эмоции в процессе написания музыки, как если бы я писал саундтрек к великому эпическому фильму, который еще не был снят", – отметил Эрик Леви.

Во вторник 10 марта ERA выступит в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00.

В четверг 12 марта группа даст концерт в "Крокус Сити Холле" в Москве. Начало – в 20:00.

Сайт – http://era-music.com/.