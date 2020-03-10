ERA покажет новое шоу
Спустя восемь лет после дебютного московского концерта ERA вновь выступит на сцене "Крокус Сити Холла" 12 марта 2020 года. Коллектив покажет программу "The Live Experience" и воссоздаст на сцене мистическую атмосферу нового альбома "The 7th Sword". В седьмой по счету студийной пластинке проекта Эрик Леви расширяет музыкальные границы и являет миру совершенно новые аранжировки, способные удивить даже самых искушенных слушателей.
Беспрецедентное представление объединяет ошеломительное световое шоу и мощную эмоциональную музыку. Особый колорит создают звуки струнных инструментов, которые будто бы доносятся из средневекового фантастического леса, и голоса четверых солистов, поющих на стыке оперы и хеви-метала. За 1 час 45 минут слушатели откроют для себя удивительный мир музыки ERA.
"The Live Experience" – это больше, чем концерт: это путешествие в удивительный мистический мир ERA. С первых нот настоящей рок-оперы, исполняемой 30 певцами и музыкантами, зрители погружаются в завораживающую атмосферу мелодий создателя ERA Эрика Леви.
"Музыка обладает способностью переносить слушателя в другое измерение, и в альбомах ERA музыкальная мощь высвобождается с невероятной силой. Использование особого языка, на котором звучит эта вневременная музыка, позволяет композитору создавать завораживающее звучание, затрагивающее сердца и души миллионов людей во всем мире", – отметили организаторы концерта – представители компании "Билетмаркет.ру".
Эрик Леви сказал: "Мы хотели перенести зрителей туда, где они еще никогда не оказывались на живых концертах. Иногда музыка обладает волшебной силой затрагивать наши сердца, попадать прямо в душу. Возможность поделиться этими эмоциями с поклонниками из России с помощью уникального звучания живого концерта станет для меня удивительным и радостным опытом".
Стилистику проекта, основанного в 1996 г., часто сравнивают с Enigma и Gregorian. Песнопения ERA продолжают традиции григорианских хоралов и исполняются на стилизованной псевдолатыни и на английском языке. В видеоклипах и концертных шоу исторический контекст подчеркивается благодаря использованию средневековой атрибутики.
Наряду с "The 7th Sword" на счету ERA еще шесть студийных пластинок, получивших мультиплатиновый статус в более чем 18 странах: "ERA", "ERA 2", "The Mass", "Reborn", "ERA Classics" и "ERA Classics 2". Интересно, что именно в российской столице нью-эйдж-группа, которая на протяжении 16 лет была только студийным проектом, дала свой первый концерт в 2012 году.
Эрик Леви – один из известнейших в мире французских композиторов, его музыка звучит в 17 фильмах, среди которых "Пришельцы" и "Пришельцы 2: Коридоры времени" с Жаном Рено и Кристианом Клавье, а также спортивная драма "Гонщик" с Сильвестром Сталлоне и Бертом Рейнолдсом.
"Я стараюсь никогда не следовать музыкальным рамкам, навязанным временем и культурой, я всегда ищу мощные эмоции в процессе написания музыки, как если бы я писал саундтрек к великому эпическому фильму, который еще не был снят", – отметил Эрик Леви.
Во вторник 10 марта ERA выступит в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00.
В четверг 12 марта группа даст концерт в "Крокус Сити Холле" в Москве. Начало – в 20:00.
Сайт – http://era-music.com/.
Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание
Названа дата отступления коронавируса
Число жертв смертоносной инфекции в Европе продолжает расти
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ