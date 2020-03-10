Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

ERA покажет новое шоу

ERA покажет новое шоу
Фото: пресс-служба
На концерте знаменитой группы зрители совершат путешествие в удивительный мистический мир

Спустя восемь лет после дебютного московского концерта ERA вновь выступит на сцене "Крокус Сити Холла" 12 марта 2020 года. Коллектив покажет программу "The Live Experience" и воссоздаст на сцене мистическую атмосферу нового альбома "The 7th Sword". В седьмой по счету студийной пластинке проекта Эрик Леви расширяет музыкальные границы и являет миру совершенно новые аранжировки, способные удивить даже самых искушенных слушателей.

Беспрецедентное представление объединяет ошеломительное световое шоу и мощную эмоциональную музыку. Особый колорит создают звуки струнных инструментов, которые будто бы доносятся из средневекового фантастического леса, и голоса четверых солистов, поющих на стыке оперы и хеви-метала. За 1 час 45 минут слушатели откроют для себя удивительный мир музыки ERA.

"The Live Experience" – это больше, чем концерт: это путешествие в удивительный мистический мир ERA. С первых нот настоящей рок-оперы, исполняемой 30 певцами и музыкантами, зрители погружаются в завораживающую атмосферу мелодий создателя ERA Эрика Леви.

Фото: пресс-служба

"Музыка обладает способностью переносить слушателя в другое измерение, и в альбомах ERA музыкальная мощь высвобождается с невероятной силой. Использование особого языка, на котором звучит эта вневременная музыка, позволяет композитору создавать завораживающее звучание, затрагивающее сердца и души миллионов людей во всем мире", – отметили организаторы концерта – представители компании "Билетмаркет.ру".

Эрик Леви сказал: "Мы хотели перенести зрителей туда, где они еще никогда не оказывались на живых концертах. Иногда музыка обладает волшебной силой затрагивать наши сердца, попадать прямо в душу. Возможность поделиться этими эмоциями с поклонниками из России с помощью уникального звучания живого концерта станет для меня удивительным и радостным опытом".

Стилистику проекта, основанного в 1996 г., часто сравнивают с Enigma и Gregorian. Песнопения ERA продолжают традиции григорианских хоралов и исполняются на стилизованной псевдолатыни и на английском языке. В видеоклипах и концертных шоу исторический контекст подчеркивается благодаря использованию средневековой атрибутики.

Фото: пресс-служба

Наряду с "The 7th Sword" на счету ERA еще шесть студийных пластинок, получивших мультиплатиновый статус в более чем 18 странах: "ERA", "ERA 2", "The Mass", "Reborn", "ERA Classics" и "ERA Classics 2". Интересно, что именно в российской столице нью-эйдж-группа, которая на протяжении 16 лет была только студийным проектом, дала свой первый концерт в 2012 году.

Эрик Леви – один из известнейших в мире французских композиторов, его музыка звучит в 17 фильмах, среди которых "Пришельцы" и "Пришельцы 2: Коридоры времени" с Жаном Рено и Кристианом Клавье, а также спортивная драма "Гонщик" с Сильвестром Сталлоне и Бертом Рейнолдсом.

"Я стараюсь никогда не следовать музыкальным рамкам, навязанным временем и культурой, я всегда ищу мощные эмоции в процессе написания музыки, как если бы я писал саундтрек к великому эпическому фильму, который еще не был снят", – отметил Эрик Леви.

Во вторник 10 марта ERA выступит в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00.

В четверг 12 марта группа даст концерт в "Крокус Сити Холле" в Москве. Начало – в 20:00.

Сайт – http://era-music.com/.

Евгения КОХАН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание

Названа дата отступления коронавируса

Число жертв смертоносной инфекции в Европе продолжает расти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей