Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Умер писатель Эдуард Лимонов

Умер писатель Эдуард Лимонов
Эдуард Лимонов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Создателю популярного романа "Это я - Эдичка" было 77 лет

Скончался известный российский писатель Эдуард Лимонов. Он умер от осложнений после операции в частной клинике. Прозаику было 77 лет.

В последнее время автор популярного романа "Это я – Эдичка" тяжело болел. "Сегодня перенес сразу две операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление, великий писатель умер", – сообщает телеграм-канал Mash.

Также стало известно, что Лимонова госпитализировали еще 15 марта прямо из квартиры. На фоне онкологии у него началось кровотечение. Медики два дня пытались нормализовать состояние писателя.

Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов подтвердил скорбную новость. В своем "Фейсбук" он написал: "Умер Эдуард Лимонов".

"Фигура в литературе и в нашей политической истории. Немного знал его. Особенно в начале 90-х. Человек-принцип" – отметил в "Твиттер" журналист Виталий Третьяков.

"Ушла эпоха... Спасибо, Эдуард Вениаминович за Русский Крым и за Русский Донбасс! Как же жаль", – отреагировал на печальную весть обозреватель Владимир Карасев.

"Гений русской жизни, а также литературы, политики и публицистики. Светлая память. Мне казалось, он будет всегда. Хочется, чтобы это было очередным фейком, но #рт не врет(((((", – отметил экономист Михаил Делягин.

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился в 1943 г. в городе Дзержинске Горьковской области. В 1974-м он эмигрировал в США. В начале 1990-х писателю восстановили советское гражданство, что позволило ему вернуться в Россию. Во время гражданского противостояния осенью 1993 г. был на стороне обороняющегося Белого дома.

Возглавлял запрещенную в РФ Национал-большевистскую партию. Затем являлся лидером незарегистрированной партии "Другая Россия".

В апреле 2001-го был арестован за незаконное приобретение и хранение оружия, в 2003-м приговорен к четырем годам заключения. В том же году суд вынес решение об условно-досрочном освобождении политика из колонии. Пытался баллотироваться в президенты страны.

В одном из своих последних текстов, которые Лимонов написал в блоге для RT, касался вопроса, адресованного властям Великобритании. Он поинтересовался, зачем они выкрали и убили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антиxy#лo
Ответить
а кто жe тeпeрь будeт отторгать у Украины 15 облстей? За каждую подлость надо отвечать перед Богом. Еще один “мерзавец” пополнил ряды Кабзона и Задорнова. Все мы смертные, но подлость совершенная этими “мерзавцами” надолго оседает в памяти народа против которого совершена эта подлость. Бумеранг обязательно прилетает к подлецам. Не смотря на то, что Крым окупирован, а на Донбассе окупанты до сих пор ведут открытую войну, эта земля была, есть и будет украинской землей. Никто в мире кроме как самого окупанта России не признал окупацию.
1
новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей