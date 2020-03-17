Умер писатель Эдуард Лимонов
Скончался известный российский писатель Эдуард Лимонов. Он умер от осложнений после операции в частной клинике. Прозаику было 77 лет.
В последнее время автор популярного романа "Это я – Эдичка" тяжело болел. "Сегодня перенес сразу две операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление, великий писатель умер", – сообщает телеграм-канал Mash.
Также стало известно, что Лимонова госпитализировали еще 15 марта прямо из квартиры. На фоне онкологии у него началось кровотечение. Медики два дня пытались нормализовать состояние писателя.
Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов подтвердил скорбную новость. В своем "Фейсбук" он написал: "Умер Эдуард Лимонов".
"Фигура в литературе и в нашей политической истории. Немного знал его. Особенно в начале 90-х. Человек-принцип" – отметил в "Твиттер" журналист Виталий Третьяков.
"Ушла эпоха... Спасибо, Эдуард Вениаминович за Русский Крым и за Русский Донбасс! Как же жаль", – отреагировал на печальную весть обозреватель Владимир Карасев.
"Гений русской жизни, а также литературы, политики и публицистики. Светлая память. Мне казалось, он будет всегда. Хочется, чтобы это было очередным фейком, но #рт не врет(((((", – отметил экономист Михаил Делягин.
Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился в 1943 г. в городе Дзержинске Горьковской области. В 1974-м он эмигрировал в США. В начале 1990-х писателю восстановили советское гражданство, что позволило ему вернуться в Россию. Во время гражданского противостояния осенью 1993 г. был на стороне обороняющегося Белого дома.
Возглавлял запрещенную в РФ Национал-большевистскую партию. Затем являлся лидером незарегистрированной партии "Другая Россия".
В апреле 2001-го был арестован за незаконное приобретение и хранение оружия, в 2003-м приговорен к четырем годам заключения. В том же году суд вынес решение об условно-досрочном освобождении политика из колонии. Пытался баллотироваться в президенты страны.
В одном из своих последних текстов, которые Лимонов написал в блоге для RT, касался вопроса, адресованного властям Великобритании. Он поинтересовался, зачем они выкрали и убили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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