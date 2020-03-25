Сценариста не стало на 58-м году жизни

Писатель и режиссер Илья Рубинштейн умер в Москве. Об этом журналистам рассказала его мать.

Литератор ушел из жизни 24 марта, пишет ТАСС. Причина смерти не известна.

Рубинштейн окончил Московский экономико-статистический институт и работал ведущим экономистом Госкомстата РСФСР. Позже, выучившись в Екатеринбургской студии ГИТИСа, он решил поменять свою жизнь и стал актером, а в 1999 г. – сценаристом.

Как актер Илья Рубинштейн сыграл в фильме Владимира Машкова "Папа". Написал сценарий к картине "Май", в котором также выступил как режиссер. Среди его популярных писательских работ есть такие, как "Старлей. Победа и весна", "Мы жили в семьдесят девятом" и "Живее всех живых", напоминает "Вечерняя Москва".