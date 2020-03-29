Юрию Бондареву было 96 лет

Писатель-фронтовик и сценарист ушел из жизни в Москве.

Печальную новость сообщила супруга Юрия Бондарева. Об этом пишет ТАСС.

"Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь",

– говорится в сообщении.

Причины смерти писателя, который был ветераном ВОВ, не сообщаются.

Одним из самых известных произведений Бондарева является повесть "Батальоны просят огня", по которой снят одноименный фильм. Также он написал сценарий к киноэпопее "Освобождение".