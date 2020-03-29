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Умер известный советский писатель

Умер известный советский писатель
Фото:pixabay.com
Юрию Бондареву было 96 лет

Писатель-фронтовик и сценарист ушел из жизни в Москве.

Печальную новость сообщила супруга Юрия Бондарева. Об этом пишет ТАСС.

 "Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь",

– говорится в сообщении.

Причины смерти писателя, который был ветераном ВОВ, не сообщаются.

Одним из самых известных произведений Бондарева является повесть "Батальоны просят огня", по которой снят одноименный фильм. Также он написал сценарий к киноэпопее "Освобождение".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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