Зрителей приглашают на спектакли в видеотеатр

Стоит только появиться проблеме, как находится ее решение. Как только находится решение, тут же поднимают головы его критики. Вот и сейчас слышится: "Театр в видеоформате – это не театр! Театр – живой, как контактный зоопарк! Мы должны чувствовать дыхание артистов, а они – ощущать настроение зала! А ваши видео?! Что это? Какие-то консервы!"

А мы вот что скажем таким "критикам": во-первых, театр – в принципе искусство сиюминутное, спектакль исчезает, как только заканчивается, потому что один и тот же спектакль каждый раз – нечто новое. А если он вообще более не существует вживую, как постановки Эфроса или Товстоногова, Покровского или Штайна? А если мы живем в селе Горное Запредельного уезда Беспредельной волости, и у нас вообще театра нет?

Мы прекрасно смотрим видеоверсии спектаклей и благодаря им вообще знаем, что есть такой жанр и были в нем такие режиссеры. А про консервы… Когда стейки не завезли, можно и консервами закусить. Время такое.

Итак: на этой неделе ШСП – театр "Школа современной пьесы" – приглашает зрителей в свой видеотеатр на спектакли:

2 апреля – Подслушанное, посмотренное, незаписанное

3 апреля – "Чайка. Настоящая оперетка"

4 апреля – "Борис Акунин. Чайка"

7 апреля – "Русское горе"

8 апреля - "Записки русского путешественника"

Трансляции начинаются каждый вечер – в 20:00.

Подробности можно узнать на сайте.