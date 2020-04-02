"Школа современной пьесы" струит эфир
Стоит только появиться проблеме, как находится ее решение. Как только находится решение, тут же поднимают головы его критики. Вот и сейчас слышится: "Театр в видеоформате – это не театр! Театр – живой, как контактный зоопарк! Мы должны чувствовать дыхание артистов, а они – ощущать настроение зала! А ваши видео?! Что это? Какие-то консервы!"
А мы вот что скажем таким "критикам": во-первых, театр – в принципе искусство сиюминутное, спектакль исчезает, как только заканчивается, потому что один и тот же спектакль каждый раз – нечто новое. А если он вообще более не существует вживую, как постановки Эфроса или Товстоногова, Покровского или Штайна? А если мы живем в селе Горное Запредельного уезда Беспредельной волости, и у нас вообще театра нет?
Мы прекрасно смотрим видеоверсии спектаклей и благодаря им вообще знаем, что есть такой жанр и были в нем такие режиссеры. А про консервы… Когда стейки не завезли, можно и консервами закусить. Время такое.
Итак: на этой неделе ШСП – театр "Школа современной пьесы" – приглашает зрителей в свой видеотеатр на спектакли:
2 апреля – Подслушанное, посмотренное, незаписанное
3 апреля – "Чайка. Настоящая оперетка"
4 апреля – "Борис Акунин. Чайка"
7 апреля – "Русское горе"
8 апреля - "Записки русского путешественника"
Трансляции начинаются каждый вечер – в 20:00.
Подробности можно узнать на сайте.
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