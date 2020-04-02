Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Школа современной пьесы" струит эфир

"Школа современной пьесы" струит эфир
Фото: Пресс-служба
Зрителей приглашают на спектакли в видеотеатр

Стоит только появиться проблеме, как находится ее решение. Как только находится решение, тут же поднимают головы его критики. Вот и сейчас слышится: "Театр в видеоформате – это не театр! Театр – живой, как контактный зоопарк! Мы должны чувствовать дыхание артистов, а они – ощущать настроение зала! А ваши видео?! Что это? Какие-то консервы!"

А мы вот что скажем таким "критикам": во-первых, театр – в принципе искусство сиюминутное, спектакль исчезает, как только заканчивается, потому что один и тот же спектакль каждый раз – нечто новое. А если он вообще более не существует вживую, как постановки Эфроса или Товстоногова, Покровского или Штайна? А если мы живем в селе Горное Запредельного уезда Беспредельной волости, и  у нас вообще театра нет?

Мы прекрасно смотрим видеоверсии спектаклей и благодаря им вообще знаем, что есть такой жанр и были в нем такие режиссеры. А про консервы… Когда стейки не завезли, можно и консервами закусить. Время такое.

Итак: на этой неделе ШСП – театр "Школа современной пьесы" – приглашает зрителей в свой видеотеатр на спектакли:

2 апреля – Подслушанное, посмотренное, незаписанное

3 апреля – "Чайка. Настоящая оперетка"

4 апреля – "Борис Акунин. Чайка"

7 апреля – "Русское горе"

8 апреля -  "Записки русского путешественника"

Трансляции начинаются каждый вечер – в 20:00.

Подробности можно узнать на сайте.

Евгения КОХАН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: город под Питером закрыли противотанковыми ежами

Официально данные о закрытии города опровергли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей