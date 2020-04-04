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В Сети появился первый трейлер фильма "Шугалей"

«Шугалей»: вышел первый трейлер фильма, основанного на реальных событиях
В основе сюжета - реальные события, разворачивающиеся с россий-скими социологами, которые отправились в Ливию для проведения исследований

Фильм "Шугалей"рассказывает историю о том, как социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан отправились в Ливию с рабочим визитом. Однако после нахождения ценной информации главных героев захватывают в плен и отправляют в частную тюрьму "Митига", где подвергают безжалостным пыткам.

Картина основана на реальных событиях. Максим Шугалей и Самер Суэйфан действительно были заключены в нелегальную ливийскую тюрьму. Официальные обвинения еще не предъявлены. С мая 2019 года российским гражданам позволили лишь один раз увидеться с адвокатом, через которого они смогли передать письма родным и близким.

Многие известные политологи, социологи, журналисты, общественные деятели приняли участие в пикетах в поддержку россиян у посольства Ливии в Москве. Однако вытащить наших соотечественников из плена дипломатическими путями так и не удалось. По некоторым данным, Максим Шугалей смог сбежать из тюрьмы, но на сегодняшний день никакой достоверной информации о нем не имеется.

Премьера ленты намечена на апрель. Картина о деятельности наших соотечественников в Ливии содержит интриги, остросюжетные эпизоды и захватывающие боевые сцены, поэтому будет интересна широкому кругу зрителей.

Анна СОРОКИНА

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