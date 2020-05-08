Вместо традиционного спектакля ветеранам и другим зрителям подготовили праздничную онлайн-программу

Центральный академический театр российской армии приглашает на праздничный Марафон Победы, который будет идти весь день 9 мая на его официальном ютуб-канале.

"Мы армейский театр, а значит, День Победы для нас не просто праздник общечеловеческий, но и профессиональный. Обычно в этот день в нашем театре всегда идут шефские спектакли для ветеранов, военнослужащих московского гарнизона и членов их семей. Так случилось, что в этом юбилейном году спектакля не будет. Но будет онлайн-марафон, в который мы включили поздравления ветеранов ВОВ, в том числе ветерана нашего театра – 98-летнего народного артиста России Александра Петрова. Артисты будут читать стихи, петь песни военных лет, мы покажем документальные фильмы, отрывки из спектаклей и еще много интересного, чтобы, несмотря ни на что, создать у зрителей ощущения великого праздника", – рассказал директор Театра армии Иван Чурсин.

К акции "Марафон Победы" присоединилась почти вся труппа Театра армии. Артисты участвовали в читках, репетировали отрывки из спектаклей, записывали песни, стихи, поздравления, находясь в изоляции. Марафон начнется в 11:00 и продлится до 22:00.

Финалом мероприятия станет праздничный концерт, в котором примут участие народная артистка СССР Людмила Чурсина, народная артистка РСФСР Алина Покровская, народная артистка России Ольга Богданова, заслуженные артисты России Андрей Егоров и Людмила Татарова, а также многие другие.