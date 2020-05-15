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Создатель "Петербургского ангела" умер от пневмонии

Скульптор мог заразиться коронавирусом

Роман Шустров, создатель знаменитой скульптуры "Петербургский ангел", умер в больнице от пневмонии. Об этом сообщили в Молодежном театре на Фонтанке.

Знаменитого скульптора не стало 14 мая, говорится на сайте театра. По словам Бориса Вишневского, Шустров скончался в Мариинской больнице, куда он попал с воспалением легких.

По некоторым данным, автор "Петербургского ангела" также мог заразиться коронавирусом. Ранее об этом говорила жена скульптора Мария Касьяненко, сообщает сайт "Комсомольская правда".

В больницу Шустров попал 5 мая. Позже состояние скульптора ухудшилось – его перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. Однако, по данным 78.ru, он лежал в обычной палате без ИВЛ.

Карина СИРАЗОВА

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