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Галина Усова, известная поэтесса, скончалась за четыре дня до своего 90-летия. Об этом стало известно из записи в группе во "ВКонтакте", которая посвящена ее творчеству.
При этом в сообщении не говорится, что стало причиной смерти Усовой.
Поэтесса с семи лет сочиняла стихи. Позже она перевела книги Агаты Кристи, Джона Толкина и Редьярда Киплинга. Усова стала известной после того, как в 2010-х продавала свои сборники на улицах Санкт-Петербурга.
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