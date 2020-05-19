Переводчицы не стало на 90-м году жизни

Галина Усова, известная поэтесса, скончалась за четыре дня до своего 90-летия. Об этом стало известно из записи в группе во "ВКонтакте", которая посвящена ее творчеству.

При этом в сообщении не говорится, что стало причиной смерти Усовой.

Поэтесса с семи лет сочиняла стихи. Позже она перевела книги Агаты Кристи, Джона Толкина и Редьярда Киплинга. Усова стала известной после того, как в 2010-х продавала свои сборники на улицах Санкт-Петербурга.