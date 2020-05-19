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Умерла российская поэтесса

Переводчицы не стало на 90-м году жизни

Галина Усова, известная поэтесса, скончалась за четыре дня до своего 90-летия. Об этом стало известно из записи в группе во "ВКонтакте", которая посвящена ее творчеству. 

При этом в сообщении не говорится, что стало причиной смерти Усовой. 

Поэтесса с семи лет сочиняла стихи. Позже она перевела книги Агаты Кристи, Джона Толкина и Редьярда Киплинга. Усова стала известной после того, как в 2010-х продавала свои сборники на улицах Санкт-Петербурга.

Полина ИВАНОВА

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