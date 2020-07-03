Прошедший войну артист выходил на сцену до 98 лет

Ветеран и народный артист России Александр Петров скончался в пятницу, 3 июля. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии, где он играл.

Александр Петров посвятил 70 лет сцене и выступал до самой смерти, причиной которой стала продолжительная болезнь. Не стало старейшего артиста Театра армии на 99-м году жизни.

В самом начале Великой Отечественной войны Петров добровольно ушел на фронт и участвовал в Сталинградской битве, а также в освобождении Одессы, Праги, Вены, Будапешта. Он дошел до Югославии и Германии, а после войны был награжден многочисленными почетными наградами.

В театре актер сыграл более 50 ролей в таких постановках, как "Дядя Ваня" и "Поднятая целина". В последний сезон Петров выходил на сцену с монологом о войне в спектакле "Судьба одного дома".

Прощание с народным артистом состоится 6 июля, говорится на сайте театра.