Скончался Эннио Морриконе

Скончался Эннио Морриконе
Эннио Морриконе. Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Легендарному композитору был 91 год

Скончался Эннио Морриконе. В момент смерти композитору был 91 год. О кончине артиста пишет РИА "Новости". 

Напомним, что итальянский режиссер, аранжировщик и композитор прославился тем, что написал музыку к огромному количеству кинолент и телевизионных передач. Морриконе является обладателем двух премий "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку – к "Омерзительной восьмерке" (2016). 

Отметим, что писать музыку к фильмам Морриконе начал достаточно поздно – в 33 года. Первый саундтрек он создал в 1961 году. Позднее сотрудничал с ведущими режиссерами Италии – Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини, Дарио Ардженто. 

Эннио Морриконе был женат. У него четверо детей.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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