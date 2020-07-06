Легендарному композитору был 91 год

Скончался Эннио Морриконе. В момент смерти композитору был 91 год. О кончине артиста пишет РИА "Новости".

Напомним, что итальянский режиссер, аранжировщик и композитор прославился тем, что написал музыку к огромному количеству кинолент и телевизионных передач. Морриконе является обладателем двух премий "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку – к "Омерзительной восьмерке" (2016).

Отметим, что писать музыку к фильмам Морриконе начал достаточно поздно – в 33 года. Первый саундтрек он создал в 1961 году. Позднее сотрудничал с ведущими режиссерами Италии – Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини, Дарио Ардженто.

Эннио Морриконе был женат. У него четверо детей.