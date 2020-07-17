Впервые в Москве пройдут летние офлайн-концерты

Концертное агентствоTCIи объединенная группа компаний SAV Entertainment и Русский шоу-центр представляют первые в Москве летние офлайн-концерты Live&Drive на парковке СК "Лужники".



Live&Drive – это совместный проект концертного агентства TCI и объединенной группы компаний SAV Entertainment и Русский шоу-центр, которые нашли решение, как сделать это лето действительно запоминающимся, несмотря на условия сложившейся ситуации, связанной, в частности, с запретом на организацию и проведение массовых мероприятий. Организаторы вспомнили старые кинотеатры под открытым небом и вдохновились опытом европейских коллег, которые уже смогли организовать концерты в формате Drive-in.

Live&Drive – это серия летних мероприятий, во время которых живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Звук будет транслироваться через FM-приемники.

Весь line-up включает имена российских музыкантов, что позволит поддержать артистов, чьи запланированные концерты также были отменены или перенесены на более поздние сроки.

На летнюю сцену выйдут: The Hatters – 4 июля, Zivert – 5 июля, Леонид Агутин – 10 июля, Сплин – 11 июля, Диана Арбенина и "Ночные снайперы" – 17 июля, Баста – 18 июля, "Машина времени" – 19 июля, Нейромонах Феофан и Anacondaz – 23 июля, Супердискотека 90-х ("Дискотека Авария", "Отпетые мошенники", Юля Волкова, Оксана Почепа Акула, группа "Вирус") – 24 июля, гала-концерт звезд “Русского радио” (Владимир Пресняков, Ёлка, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Ирина Дубцова, "Градусы", Маша Вебер, Artik & Asti, "Земляне", Мари Краймбрери, Звонкий и другие) – 25 июля.



Серия мероприятий Live&Drive – прекрасная альтернатива всем онлайн-концертам, ведь ничто не может заменить настоящих и ярких впечатлений от живого исполнения артистов. Live&Drive станет масштабным городским мероприятием, куда можно приехать с семьей или с компанией друзей. На территории СК "Лужники" зрители смогут заказать еду и напитки с помощью специального приложения.

Приобрести билеты, ознакомиться с расписанием артистов и более подробной информацией о серии мероприятий можно на сайте www.livedrivemoscow.ru. Возрастное ограничение присвоено каждому концерту индивидуально в зависимости от программы артиста.

Стоит поспешить: количество машино-мест на каждый день мероприятий ограничено.

Врываемся в лето вместе с Live&Drive! Для настоящего искусства преград не существует!