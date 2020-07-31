Кубинский артист поможет одной из подопечных благотворительного фонда "Линия жизни"

Звезда латинских хитов, любимец европейской и латиноамериканской публики Дариэль Рене Перес Карреро (Dariel Rene Perez Carrero) даст 6 августа благотворительный концерт-шоу. Все средства от выступления он пожертвует на лечение тяжелобольного ребенка. Мы встретились с Дариэлем и его продюсером Кириллом Бруком.



– Дариэль, каким ветром вас занесло в Москву?

– Попутным! (Смеется). Я прилетел по приглашению одной из российских продюсеров и теперь работаю в ее проекте. Наша встреча случилась на Кубе, в Варадеро. Ирина Чеснокова оказалась на моем концерте, который я давал со своим оркестром. Она спросила, не желаю ли я принять участие в ее новом шоу "Бар в большом городе". Согласился сразу, потому что давно мечтал увидеть Россию. Мой оркестр тоже последовал за мной.

– Где вы учились петь и создавать шоу-программы?

– Учился в профессиональной школе искусств имени Алехандро Гарсии Катурлы, затем – в консерватории Амадео Рольдана в Гаване. Сколько себя помню, я всегда любил петь. Музыка – она же во мне 24 часа в сутки! В этом смысле я не делаю шоу, я просто живу на сцене. Возможно, поэтому получается такая органика. Рад, что людям разных стран мира я имею возможность передавать свои эмоции через музыкальный контакт. Единственный универсальный язык на планете – это язык музыки.

– Шестого августа вы делаете благотворительный концерт в клубе Scenario. Как произошла стыковка известного певца с Острова свободы и российского фонда "Линия жизни"?

– О фонде мне рассказал Кирилл Брук, мой московский продюсер. Он давно дружен с фондом, знает его команду, его проекты.Это стало для меня лучшей рекомендацией. Мне захотелось помочь одному из подопечных. Девочка Полина, в пользу которой я дам концерт, очень взволновала меня своей историей. Ей всего 4 года, и у нее обездвижена левая половина тела. Но врачи говорят, что ей можно помочь. А если есть шанс, значит, мы будем помогать!

– Что готовите для зрителей?

– В первой части концерта спою известные латинские и англоязычные хиты в моей авторской латинской обработке. Между отделениями мы проведем благотворительный аукцион, на котором я разыграю для зрителей оригинальные статуэтки, привезенные из Кубы, а также старинную игрушечную машинку ручной работы. Во втором отделении со мной выступит роскошная Сандра Эспиноса Альфонсо.

Создать горячую атмосферу праздника помогут танцоры из нашего проекта American Hits Project. Вы еще не были на Кубе? Не слышали вживую горячие ритмы? Тогда обязательно приходите!

Все средства, вырученные с билетов на концерт, будут переданы в фонд "Линия жизни" на лечение маленькой Полины. Я буду рад, если девочку вылечат, и она станет жить полноценной жизнью – так, как и должен жить любой ребенок.

– Как у вас, на Кубе, выглядит благотворительность?

– На Кубе благотворительность сопровождает нас всю жизнь. Мы посылаем врачей в места, где людям трудно получить медицинское обслуживание, и многие мои друзья-музыканты, включая и мой коллектив Hot Havana Orchestra, дают благотворительные концерты.

Помогать людям – это отклик нашей совести, душевная работа на благо людей и нас самих.Только так можно ощутить полноту собственной жизни.