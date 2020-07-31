Актер не доволен обстановкой в культурном учреждении

Народный артист России Сергей Гармаш со скандалом покинул театр "Современник", в котором прослужил 36 лет. В качестве причины ухода актер назвал "чудовищную ситуацию", которая сложилась в культурном учреждении после смерти предыдущего худрука Галины Волчек.

"Московский комсомолец" пишет, что руководство театра мгновенно уничтожило кабинет бывшего руководителя после ее ухода из жизни. Кроме того, существенные изменения претерпели диалоги многих спектаклей. Из текстов просто вычеркнули слова, посвященные победе СССР в Великой Отечественной войне.

"Я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни ", – уточнил Гармаш в письме, которое попало в распоряжение "МК".

Актер резюмировал, что не может выполнить общения, данные у гроба Галины Волчек. Именно поэтому он и решил покинуть "Современник".

Ранее "Утро.ру" писала, что звезда фильма "Карнавал" оказалась в больнице.