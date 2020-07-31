У актрисы резко подскочило давление

Екатерину Жемчужную госпитализировали. Накануне исполнительнице роли цыганки Кармы в фильме "Карнавал" стало плохо.

Сообщается, что народная артистка РФ почувствовала недомогание –– у нее закружилась голова и подскочило давление.

Медики прибыли на московскую квартиру знаменитости и увезли Жемчужную в больницу, сообщает телеграм-канал Mash. Официального подтверждения госпитализации от представителей звезды пока нет.



Ранее "Утро.ру" рассказывало о боевом нраве Екатерины Жемчужной. Так, комментируя скандал вокруг Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, народная артистка отметила, что на месте бывшей жены актеры Татьяны "хорошенько всыпала бы деловой и проворной Виталине и даже постригла бы ее налысо".