Звезда "Карнавала" попала в больницу

Звезда "Карнавала" попала в больницу
Екатерина Жемчужная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
У актрисы резко подскочило давление

Екатерину Жемчужную госпитализировали. Накануне исполнительнице роли цыганки Кармы в фильме "Карнавал" стало плохо.

Сообщается, что народная артистка РФ почувствовала недомогание –– у нее закружилась голова и подскочило давление.

Медики прибыли на московскую квартиру знаменитости и увезли Жемчужную в больницу, сообщает телеграм-канал Mash. Официального подтверждения госпитализации от представителей звезды пока нет. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о боевом нраве Екатерины Жемчужной. Так, комментируя скандал вокруг Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, народная артистка отметила, что на месте бывшей жены актеры Татьяны "хорошенько всыпала бы деловой и проворной Виталине и даже постригла бы ее налысо".

Ольга ФЕДОРОВА

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