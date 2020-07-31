Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Курс евро перевалил за 87 рублей
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
Екатерину Жемчужную госпитализировали. Накануне исполнительнице роли цыганки Кармы в фильме "Карнавал" стало плохо.
Сообщается, что народная артистка РФ почувствовала недомогание –– у нее закружилась голова и подскочило давление.
Медики прибыли на московскую квартиру знаменитости и увезли Жемчужную в
больницу,
сообщает телеграм-канал Mash. Официального подтверждения госпитализации от представителей звезды пока нет.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о боевом нраве Екатерины Жемчужной. Так, комментируя скандал вокруг Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, народная артистка отметила, что на месте бывшей жены актеры Татьяны "хорошенько всыпала бы деловой и проворной Виталине и даже постригла бы ее налысо".
По мнению российского сенатора, к хорошим последствиям это не приведет
На ряд преимуществ могут рассчитывать женщины от 52 и мужчины от 57 лет