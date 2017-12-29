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Россиянам простили долги

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
Президент облегчил гражданам налоговое бремя

Владимир Путин подписал закон, освобождающий индивидуальных предпринимателей и физических лиц от выплат долгов по налогам, сформированных до 1 января 2015 года. На официальном портале правовой информации полный текст документа был опубликован 29 декабря.

Согласно закону, списываются недоимка и пени по транспортному налогу, а также недоимки по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, образовавшиеся у физлиц к 1 января 2015 года.

Таким же образом списываются недоимки по налогам, пени и штрафы индивидуальных предпринимателей, в том числе недоимки по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам.

Президент затронул тему списания неоплаченных налогов во время прямой линии 14 декабря этого года. Он объяснил, что, когда они становятся бременем для граждан и бизнеса, это не отвечает интересам государства.

Светлана БОГДАНОВА
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