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Париж собрался насадить Россию на торговую ось

Бруно Ле Мэр. Фото: Julien Mattia/Global Look Press
Французские власти намерены противостоять превращению США в жандарма мировой торговли

Франция намерена создать "торговую ось" из Европы в Пекин через Москву, что должно будет компенсировать "возрастающую неопределенность" в отношениях с США. Об этом в интервью газете Wall Street Journal заявил министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр.

"Мы переходим от мира, в котором господствуют исключительно трансатлантические отношения, к более сбалансированному", - отметил Ле Мэр.

Французский министр  критикует Вашингтон за введение санкций, которые запрещают работающим в США иностранным компаниям сотрудничать с Россией. По словам Ле Мэра, это превращает США в жандарма мировой торговли и противоречит европейскому видению многосторонних торговых отношений.

Ле Мэр выразил надежду на то, что положение дел с антироссийскими санкциями в конце концов изменится, и призвал Москву и Париж поддерживать и наращивать экономическое сотрудничество в существующих условиях.

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