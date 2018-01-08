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Россия готовит Евросоюзу ответный удар в "мясной войне"

Фото: Jens Buettner/dpa/TASS
Вопрос выхода из Всемирной торговой организации в связи с требованиями ЕС о компенсации не рассматривается

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"Вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается", - говорится в заявлении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

При этом в ведомстве указали, что требование ЕС ежегодной компенсации в размере 1,39 млрд евро в год из-за запрета на ввоз в Россию свинины безоснователен, поскольку Россия выполнила требования ВТО и сняла ветеринарный запрет, введенный из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Москва будет инициировать третейское разбирательство, направленное на установление факта выполнения ею всех пунктов решения торговой организации.

На заседании органа ВТО по разрешению споров (ОРС) 3 января российская сторона  выразила категорическое несогласие с позицией ЕС; в соответствии с правилами ВТО, данный запрос теперь будет рассматриваться арбитражем, передает ТАСС.  

В Минэкономразвития пояснили позицию России: "Истец может получить право только на приостановление своих уступок в рамках соглашений ВТО ... к примеру, повышать импортные пошлины в отношении товаров ответчика, вводить в отношении таких товаров количественные ограничения на импорт, включая полные запреты, а также применять иные ограничения и запреты в объеме эквивалентном своим потерям".

Евросоюз просит предоставить себе право на приостановление уступок в размере 1,39 млрд евро в год – таков, по европейским оценкам, был объем импорта в Россию из стран ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции.

В Минэкономразвития заявляют, что Россия полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС.

Шестого декабря Россельхознадзор сообщил о снятии по требованию ВТО запрета на ввоз европейской свинины, введенного из-за АЧС. Однако запрет на ввоз свинины в Россию сохраняется, так как она включена в список продовольственного эмбарго, ставшего ответом на принятые ЕС в 2014 году антироссийские санкции.

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