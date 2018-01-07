ЕС выставил России миллиардный счет за запрет на ввоз свинины
ЕС собрался взыскивать с России ежегодно более миллиарда евро из-за ограничения импорта свинины. ВТО уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд, сообщает издание Politico.
Суд должен решить, справедлив ли иск, и если да – определить, какие меры следует принять в отношении РФ.
Брюссель требует от Москвы первоначальную компенсацию в размере 1,39 млрд евро – это общая стоимость экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, до всех запретов на ввоз. Планируется, что размер взысканий ежегодно будет повышаться на 15%.Брюссель сейчас усиливает давление на Москву в "битве зеркальных санкций", оспаривая законность "политически мотивированных продуктовых санкций", пишет Politico. По словам торгового дипломата из ЕС, тема эмбарго будет активно обсуждаться в наступившем году.
Россия ввела запрет на ввоз свинины из стран ЕС в 2014 году из-за зафиксированной годом ранее в Польше и Литве вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Затем российские власти включили свинину в список запрещенных ко ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго в ответ на санкции.
Евросоюз в ответ на это подал иск в ВТО, которая в 2016 году постановила, что российское эмбарго является "неправомерным" и идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер организации. Поданную Москвой апелляцию отклонили.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал намерение ЕС добиться ежегодных миллиардных взысканий с России беспределом.
"Нужны аргументы; пока то, что заявляет ЕС, - это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?" - возмутился сенатор в беседе с RT.
"А где была ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдет так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам дает участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищенности от санкционной политики, нам это ничего не дает. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объеме, вплоть до выхода из ВТО", - продолжил Джабаров, призвав "идти по пути американцев", которым национальные интересы важнее любых международных судов.
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