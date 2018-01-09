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Рубль взлетел на фоне обвала доллара

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Желтая Собака принесла удачу российской валюте

В первую неделю 2018 г. рубль начал укрепляться. Так, 4 января на торгах Московской биржи доллар падал до 56,80 руб., а евро - до 68,51 рубля. Днем позже по итогам торгов доллар укрепился до 56,98 руб., при этом курс евро достиг 68,67 рубля. 

С 30 декабря прошлого года Центральный банк России понизил официальный курс доллара к рублю до 57,60 руб., официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,87 рубля. Таким образом, к пятнице, 5 января, рубль подешевел к доллару и немного укрепился к евро.

Нефть продолжает дорожать: в понедельник, 8 января, за бочку марки Brent давали 67,75 доллара. По мнению аналитиков, если цена нефти упадет, то к 10 января курс доллара вырастет до 57,90 руб., сообщает портал Investing.com. 

Во вторник, 9 января, на открытии торгов Московской биржи рубль торговался разнонаправленно. Курс доллара в 10:07 мск был равен 57,01 руб., евро - 68, 26 рубля.

Важную роль при этом сейчас, как и раньше, будет играть нефть. "Рост цен на черное золото был связан с холодной погодой в Штатах, необычно усилившимися морозами и снегопадами", - пояснил RT начальник аналитического отдела ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко.

По его словам, спрос на рубль по-прежнему есть, "хотя инвесторы и участники рынка ждут санкционной риторики". Отечественная валюта будет незначительно укрепляться или закрепится на нынешнем уровне, предположил эксперт.   

Светлана БОГДАНОВА
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