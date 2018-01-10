Рубль рванул наверх

После праздников российская валюта в полном порядке, а вот доллар с евро никак не отойдут

Первая рабочая неделя в новом году началась для отечественной денежной единицы на позитивной волне. Во вторник, 9 января, рубль подорожал по отношению к единой европейской валюте на 69 коп. (+1%). По итогам торгового дня за €1 давали 67,98 рубля. Тем самым евро опустился в цене ниже 68 руб. впервые за два месяца. Курс рубля к доллару США в первый торговый день практически не изменился. Американская валюта подорожала всего на копейку и стоила в конце торгов 56,99 рубля.



Сегодня рубль может заметно подняться в цене как по отношению доллару, так и по отношению к евро. Резкому падению курса евро поспособствовало общее его ослабление на мировом валютном рынке. Так, за предыдущие три дня стоимость евро по отношению к доллару упала на 1,43%. Европейская валюта не получает никакой поддержки, а потому снижение ее стоимости к основным мировым валютам продолжится.

Вслед за этим начнется укрепление рубля к доллару. Все внешние факторы играют на стороне российской валюты. Во-первых, на сегодняшних торгах в Азии американская валюта торгуется в минусе против большинства валют.

Во-вторых, в начале года нефтяные котировки растут бодрыми темпами. Накануне на Чикагской бирже стоимость барреля нефти марки Brent достигала $69,05, правда, потом опустилась до 67,87 доллара. Цены на черное золото растут на новостях из США и Ирана. В пятницу, 5 января, Baker Hughes обнародовал статистику о сокращении на пять единиц числа действующих американских буровых установок. Сегодня ожидаются данные от Американского института нефти и Минэнерго страны по динамике запасов сырья в США по итогам прошлой недели. Аналитики предсказывают их снижение, отмечает финансовый аналитик Борис Белкин.

Будоражат инвесторов и сообщения о продолжающихся беспорядках в Исламской Республике. Политическая нестабильность у одного из крупнейших игроков нефтяного рынка приводит к удорожанию ресурса.

В-третьих, "огневую поддержку" рублю начиная с сегодняшнего дня будет оказывать Министерство финансов РФ. Ведомство открывает очередной сеанс аукционов по размещению облигаций федерального займа на общую сумму 40 млрд рублей. Всего же в первом квартале Минфин планирует продать гособлигаций на 450 млрд рублей. Покупатели на этот товар всегда сыщутся, что создаст для рубля необходимую подушку безопасности.

Экономисты рассуждают сейчас лишь о том, до каких пределов может подняться стоимость российской валюты. Аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов убежден, что нацвалюта запросто может вырасти до отметки 56 руб. за доллар.

При этом его коллега старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова считает, что американская валюта едва ли будет стоить дешевле 55-56 рублей. "Этот рубеж - не только психологически и технически важный. Не стоит забывать, что при крепком и дорогом рубле внутреннее производство становится менее рентабельным, а бизнес экспортеров приносит меньше денег в казну. Плюс ко всему, Минфин продолжает работу по сдерживанию укрепления российской валюты", - заявила эксперт.