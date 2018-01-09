В России не будет жилья экономкласса

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому термин "жилье экономического класса" меняется на понятие "стандартное жилье". Об этом сообщается на сайте российского лидера во вторник, 9 января.
В документе говорится, что устанавливать требования к такому жилью, включая допустимые максимальный и минимальный размер помещений, поручено Минстрою. До этого под ним будет пониматься жилье, соответствующее экономклассу, пишет РИА "Новости".
Кроме того, закон вводит два новых вида аукционов - на право заключения договора аренды для комплексного развития территории, а также предполагающий обязательство застройщика передать часть имущества Агентству ипотечного жилищного кредитования. Этот же орган займется и организацией торгов, которые могут проводиться в электронной форме.
Данная инициатива принята Госдумой и Советом Федерации в декабре 2017 года. В том же месяце
на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Путин заявил о необходимости строить "не безликие коробки" и "муравейники", а комфортное жилье с соответствующей инфраструктурой, включая социальные и спортивные объекты.
Ранее, еще в июне 2016 году, первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов говорил о необходимости отказа от термина "жилье экономического класса", назвав его унизительным для граждан страны.
С таким же мнением выступил и замглавы Минстроя Никита Стасишин в конце августа 2017-го. По его словам, определение "дешевый" и "экономкласс" являются "обидными для наших граждан". Замминистр считает, что жилье должно быть доступным, но не дешевым.
В октябре прошлого года Стасишин сообщил, что в России объявлен международный конкурс
дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки, финалисты которого будут
объявлены в феврале 2018-го.
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