В России не будет жилья экономкласса

Глава государства на законодательном уровне убрал обидный для большинства россиян термин

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому термин "жилье экономического класса" меняется на понятие "стандартное жилье". Об этом сообщается на сайте российского лидера во вторник, 9 января.

В документе говорится, что устанавливать требования к такому жилью, включая допустимые максимальный и минимальный размер помещений, поручено Минстрою. До этого под ним будет пониматься жилье, соответствующее экономклассу, пишет РИА "Новости".

Кроме того, закон вводит два новых вида аукционов - на право заключения договора аренды для комплексного развития территории, а также предполагающий обязательство застройщика передать часть имущества Агентству ипотечного жилищного кредитования. Этот же орган займется и организацией торгов, которые могут проводиться в электронной форме.

Данная инициатива принята Госдумой и Советом Федерации в декабре 2017 года. В том же месяце на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Путин заявил о необходимости строить "не безликие коробки" и "муравейники", а комфортное жилье с соответствующей инфраструктурой, включая социальные и спортивные объекты.



Ранее, еще в июне 2016 году, первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов говорил о необходимости отказа от термина "жилье экономического класса", назвав его унизительным для граждан страны.

С таким же мнением выступил и замглавы Минстроя Никита Стасишин в конце августа 2017-го. По его словам, определение "дешевый" и "экономкласс" являются "обидными для наших граждан". Замминистр считает, что жилье должно быть доступным, но не дешевым.

В октябре прошлого года Стасишин сообщил, что в России объявлен международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки, финалисты которого будут объявлены в феврале 2018-го.

