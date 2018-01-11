Европа опустошит кошельки туристов

Отдых в странах Старого Света станет дороже

Европейский союз из-за процесса Brexit не досчитается $15 миллиардов. На помощь призовут туристов, которые залатают дыру в бюджете содержимым своих кошельков.

В 2020 г. на территории стран ЕС введут систему авторизации въезда иностранцев, имеющих право на безвизовое посещение Шенгенской зоны. Наибольшее количество таких людей проживают в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и в последующем в Великобритании, пишет издание "Ведомости".

Каждый турист при посещении стран оплатит пограничный налог. Ежегодно границу Европы пересекает до 30 миллионов путешественников. Таким образом, это принесет в казну ЕС дополнительные €150 млн (единоразовый налог 5 евро). Однако власти намерены увеличить эту сумму.

Кроме того, они введут и другие поборы. Так, все европейские страны заплатят за использование пластиковой упаковки. Сделано это якобы для улучшения окружающей среды, но на деле это даст еще один источник доходов в общую казну. Брюссель пока не решил, кто именно заплатит, потребитель или производитель. Также Еврокомиссия введет сборы за выбросы парниковых газов.

Для таких кардинальных перемен в экономической сфере необходимо согласие всех членов ЕС. Многие, однако, не хотят расплачиваться за последствия выхода Великобритании, поэтому этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться еще долго.

Brexit в первую очередь ударит по европейским сельхозпроизводителям и странам Старого Света, отстающим в развитии. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже заявил о сокращении затрат на эти цели, так как на них тратится 75% бюджета ЕС.