Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Европа опустошит кошельки туристов

Фото: GLOBAL LOOK press/Valentin Wolf
Отдых в странах Старого Света станет дороже

Европейский союз из-за процесса Brexit не досчитается $15 миллиардов. На помощь призовут туристов, которые залатают дыру в бюджете содержимым своих кошельков.

В 2020 г. на территории стран ЕС введут систему авторизации въезда иностранцев, имеющих право на безвизовое посещение Шенгенской зоны. Наибольшее количество таких людей проживают в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и в последующем в Великобритании, пишет издание "Ведомости".

Каждый турист при посещении стран оплатит пограничный налог. Ежегодно границу Европы пересекает до 30 миллионов путешественников. Таким образом, это принесет в казну ЕС дополнительные €150 млн (единоразовый налог 5 евро). Однако власти намерены увеличить эту сумму.

Кроме того, они введут и другие поборы. Так, все европейские страны заплатят за использование пластиковой упаковки. Сделано это якобы для улучшения окружающей среды, но на деле это даст еще один источник доходов в общую казну. Брюссель пока не решил, кто именно заплатит, потребитель или производитель. Также Еврокомиссия введет сборы за выбросы парниковых газов.

Для таких кардинальных перемен в экономической сфере необходимо согласие всех членов ЕС. Многие, однако, не хотят расплачиваться за последствия выхода Великобритании, поэтому этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться еще долго.

Brexit в первую очередь ударит по европейским сельхозпроизводителям и странам Старого Света, отстающим в развитии. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже заявил о сокращении затрат на эти цели, так как на них тратится 75% бюджета ЕС.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей