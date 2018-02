Выход Великобритании из Европейского союза поддерживают многие англичане, однако есть и противники этого, причем обладающие большим влиянием и состоянием.

Миллиардер Джордж Сорос проспонсировал компанию противников Brexit на сумму $557 тысяч. Цель активистов – запустить волну негодования в стране, что приведет ко второму референдуму, по итогам которого, как они очень надеются, государство не покинет ЕС.

В ближайшее время в Великобритании пройдут митинги и концерты в поддержку этого, что позволит привлечь внимание молодежи и перетянуть их на свою сторону, передает The Independent.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уверена, что второго референдума в королевстве не будет, и волеизъявление британского народа останется в силе.

"Страна проголосовала за выход из Европейского Союза. Это то, что мы обеспечим, второго референдума не будет", – добавила она.

При этом Лондон не станет расследовать вмешательство Сороса в Brexit. На это указало посольство России в Великобритании.

"Российская компания потратила 72 пенса на рекламу в Facebook: вмешательство, гибридная война, парламентское расследование. Сорос потратил 400 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы снести правительство Великобритании: не о чем беспокоиться", – написано в аккаунте Twitter.

A Russian company spends 72p on Facebook ads: interference, hybrid war, parliamentary inquiry

Soros spends £400K on bringing down UK Government: nothing to worry about pic.twitter.com/yeCZw4Z2B1