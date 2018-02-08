Лондон настаивает на вмешательстве России в дела Соединенного Королевства, но не замечает "интервентов" среди западных друзей

Выход Великобритании из Европейского союза поддерживают многие англичане, однако есть и противники этого, причем обладающие большим влиянием и состоянием.

Миллиардер Джордж Сорос проспонсировал компанию противников Brexit на сумму $557 тысяч. Цель активистов – запустить волну негодования в стране, что приведет ко второму референдуму, по итогам которого, как они очень надеются, государство не покинет ЕС.

В ближайшее время в Великобритании пройдут митинги и концерты в поддержку этого, что позволит привлечь внимание молодежи и перетянуть их на свою сторону, передает The Independent.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уверена, что второго референдума в королевстве не будет, и волеизъявление британского народа останется в силе.

"Страна проголосовала за выход из Европейского Союза. Это то, что мы обеспечим, второго референдума не будет", – добавила она.

При этом Лондон не станет расследовать вмешательство Сороса в Brexit. На это указало посольство России в Великобритании.

"Российская компания потратила 72 пенса на рекламу в Facebook: вмешательство, гибридная война, парламентское расследование. Сорос потратил 400 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы снести правительство Великобритании: не о чем беспокоиться", – написано в аккаунте Twitter.

A Russian company spends 72p on Facebook ads: interference, hybrid war, parliamentary inquiry

Soros spends £400K on bringing down UK Government: nothing to worry about pic.twitter.com/yeCZw4Z2B1 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 февраля 2018 г.

Директор YouTube по связям с государственными структурами Джунипер Даунс, подтвердила, что Россия не оказывала влияние на процесс выхода страны из состава ЕС.

"Мы рассмотрели все рекламные объявления, имеющие какую-либо связь с Россией, и не нашли доказательств того, что наши сервисы использовались, чтобы вмешаться в проведение референдума", – цитирует ее РИА "Новости".

Однако британские власти продолжают утверждать обратное. При этом они признают, что никаких доказательств нет.