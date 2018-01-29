Дыра в бюджете Крыма вырастет
Крымский парламент принял законопроект об изменении расходной части бюджета на на 687 млн руб. и увеличении дефицита бюджета на 2018 год.
Депутаты единогласно проголосовали за предложенный главой республики документ, отмечает РИА "Новости".
По словам спикера госсовета Владимира Константинова, 687 млн руб. являются остатками собственных средств на начало 2018 года. Средства планируется распределить на увеличение уставного капитала ГУП "Черноморнефтегаз" (487,7 млн руб.), возврат денег вкладчикам (более 18 млн руб.), поступления в дорожный фонд (181,2 млн руб.) - такое предложение сделало правительство Крыма.
Общий дефицит бюджета Крыма на текущий год увеоичился до 3,187 млрд рублей. По словам министра финансов Крыма Ирины Кивико, власти планируют покрыть дефицит за счет продажи трех санаториев на побережье региона.
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