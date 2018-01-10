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Для Крыма 2018 год станет переломным

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Полуостров ждут серьезные перемены

Регион близок к преодолению последствий более чем 20-летнего разрыва с Россией. В наступившем году начнется полное возрождение Крыма, рассказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

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И добавил, что после завершения строительства моста через Керченский пролив и трассы "Таврида" так называемая блокада полуострова закончится. Кроме того, откроется новый аэропорт Симферополя, будут возведены и модернизированы важные образовательные, социальные и туристические объекты, отметил вице-премьер.

В Крыму уже сделано немало для населения: вырос уровень жизни людей, окрепла общественная стабильность, многие семьи, ветераны и пенсионеры получают общественную поддержку, подчеркнул Мурадов. По его словам, серьезно повысилась и безопасность региона.

"Возвращение полуострова на родную почву благодаря действиям крымчан, России и, прежде всего, нашего президента спасло Крым от этнической чистки, войны и насильственного изменения его идентичности", - напомнил вице-премьер.

Светлана БОГДАНОВА
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