Новинка не оправдала ожиданий компании

Аpple собирается в 2 раза сократить производство iPhone X в первом квартале текущего года. Ранее предполагалось, что объем производства составит около 40 млн аппаратов, сообщает Nikkei.

Американский технологический гигант уведомил поставщиков, что принял это решение из-за того, что продажи в конце года на ключевых рынках Европы, США и Китая оказались ниже, чем ожидалось.

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Издание отмечает, что продажи нового смартфона провалились по всему миру, и связывает этот факт с высокой ценой (от $999) нового iPhone X.

Смартфон умеет распознавать лица и имеет функцию беспроводной зарядки, однако покупатели оказались недовольны тем, что в аппарате не оказалось новых прорывных технологий.

Высокая цена iPhone X обусловлена стоимостью нового OLED-дисплея (экрана на органических светодиодах). Примечательно, что панели OLED производятся только компанией Samsung Electronics. Эксперты считают, что сокращение производства iPhone X может замедлить процесс замены жидкокристаллических экранов на светодиодные. Кроме того, производители комплектующих для Apple понесут из-за этого многомиллиардные убытки.