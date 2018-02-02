Зарплаты взлетели до небес

В правительстве говорят, что оклады увеличиваются рекордными темпами

В январе реальные зарплаты жителей России зафиксировали рекордный прирост за последние четыре года. Такие данные приводит Министерство экономического развития РФ.



В прошлом году зарплаты россиян после вычета инфляции, по данным Росстата, увеличилась на 3,4%. В Минэкономразвития пояснили, что это произошло "в том числе благодаря снижению инфляции до рекордного уровня и повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в конце года".

В базовом правительственном прогнозе на 2018 г. отражены ожидания рекордного прироста реальных зарплат. Он должен составить около 4%. Это будет лучший показатель за период 2014-2018 годов. После роста в 2013-м на 4,8% реальные зарплаты населения в 2014-м увеличились уже только на 1,2%, в 2015-м они сократились сразу на 9%, а в 2016-м прибавили 0,8%, отмечает "Независимая газета".

Но в МЭР также указывают на то, что значительные улучшения россияне должны были ощутить уже в первый месяц года. "Сезонно сглаженный индекс реальных зарплат превысит предыдущий максимум 2014 года уже по итогам января", - сообщили в ведомстве.

Впрочем, радость по поводу стремительно растущих зарплат будет недолгой. В правительстве ожидают, что уже в следующем году рост благосостояния резко замедлится - примерно втрое. В 2019 г. реальные зарплаты должны увеличиться на 1,3%, в 2020-м - на 1,5%.

Эксперты признают, что зарплатная динамика действительно улучшаются, но воздерживаются от излишне оптимистичных прогнозов. По мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, так называемый рекордный рост можно объяснить эффектом низкой базы, имевшим место кризисным обвалом.

"Самыми высокими темпами будут расти зарплаты на оборонных предприятиях - думаю, что на 4-5% в год, вровень с инфляцией. В промышленности будут отдельные очаги роста, связанные с дефицитом персонала, возможно, в сфере угледобычи и производства металла", - сообщил специалист.

"Мы наблюдали непрерывный небольшой рост заработной платы в течение 2017 года. В 2016 году динамика скорее была околонулевая, но не отрицательная", - отметила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина. По ее словам, если в мире и России не случится никаких новых экономических шоков, то "зарплаты продолжат небольшое поступательное движение вверх". Номинально по итогам года средний заработок вырастет на 5%, а реальный показатель будет зависеть от размера инфляции.

Данина предлагает относиться к нынешним цифрам не как к "рекордному росту", а как к закономерному отскоку после резкого падения в 2014-2015 годах. "К уровню зарплат 2014 г. в реальном выражении мы еще даже не приблизились, поэтому радоваться и удивляться рано", - подчеркнула эксперт.

Гендиректор кадрового агентства In Job Юлия Мальцева соглашается с тем, что в этом году доходы работников могут вырасти, причем не только благодаря фиксированным окладам, но и за счет бонусов, премий и дополнительных выплат. Но в географическом и отраслевом разрезах рост и был, и будет неравномерным. На заметную прибавку могут рассчитывать разве что менеджеры по продажам, развитию, сопровождению проектов, привлечению клиентов и бизнеса, а также IT-специалисты и инженеры.

В год выборов экономисты также ожидают значительной зарплатной подпитки бюджетников. Но если не брать их в расчет, то, как замечает научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Виктор Ляшок, повышение будет зависеть в целом от экономического роста, от успехов конкретных секторов и даже предприятий, которые в случае позитивных тенденций могут увеличить бонусы для работников.