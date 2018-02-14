Граждане активно тратят деньги на зарубежный отдых

В прошлом году в РФ на 19,7% вырос спрос на туристические поездки за рубеж. В итоге жители страны накупили путевок почти на 2 трлн рублей. Это эквивалентно 3% ВВП. Такие данные приводит Московская международная валютная ассоциация



Туристическая отрасль в прошлом году росла в разы быстрее всех остальных сфер экономики. Для сравнения, оборот розничной торговли, по данным Росстата, увеличился за год лишь на 1,2% – до 29,8 трлн рублей.

Взрывному росту туризма помогло укрепление рубля. За прошлый год доллар подешевел к российской валюте на 3%, до 58 рублей. Второй важной причиной стало восстановление экономики. В 2017 г. российский ВВП вырос на 1,5% после двух лет падения. Граждане почувствовали заметные улучшения и понесли деньги турфирмам, передают "Известия".

За прошлый год реальные доходы снизились на 1,7%. Зато реальные зарплаты увеличились на 3% (в этом году, по прогнозам Минфина, они вырастут и того больше, на 4%). Эксперты объясняют, что для граждан важнее оказался именно рост зарплаты, а не падение доходов.

"Реальные доходы включают в себя пенсии, которые мало индексировались, а также поступления от собственности и вкладов. Но на принятие решений о расходах на турпоездки скорее влияет размер зарплаты. Экономика восстанавливается, и я полагаю, что наблюдаемая потребительская и кредитная активность – это только начало", – отметил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Специалисты также отмечают, что росту числа турпоездок поспособствовало открытие турецкого направления, которое из-за своей дешевизны пользуется у россиян особой любовью. Мол, в 2015-м, при проблемах в экономике и закрытии Турции с Египтом, произошел катастрофический обвал, а в 2016-м отрасль устойчиво лежала на дне. На этом фоне в прошлом же году был зафиксирован стремительный рост.

В этой ситуации печалит только одно: львиная доля средств, потраченных на туризм, утекла из страны и досталась зарубежным поставщикам товаров и услуг. В валютной ассоциации рассказали о том, что зарубежные турпоездки относятся к категории импортных услуг. Даже если путевка куплена у российского туроператора и гражданин летит в отпуск российской авиакомпанией, основной объем услуг туристы получают за границей и оплачивают их в иностранной валюте.

Именно поэтому отрасль так чувствительна к колебаниям курсов валют. Рубль упал – путевки стали не по карману. Рубль укрепился – количество услуг, которые могут позволить себе граждане за рубежом, выросло.

Особую роль сыграл и психологический фактор. Поездки за рубеж – это важный показатель благополучия. Россияне хотят убедить себя и окружающих в том, что у них все в порядке. Когда жизнь немного наладилась, многие стали активно скупать турпутевки. Ради этого люди готовы даже экономить на продуктах и товарах повседневного спроса.

В этом году россияне потратят на зарубежные поездки еще больше. Во-первых, экономика продолжает расти. Во-вторых, с вероятностью 99,9% откроется сверхпопулярное египетское направление. Цены на путевки немного упадут, а спрос вырастет на 15-20%, полагает директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.